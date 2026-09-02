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Pepř, ocet a olej: tři domácí postřiky, po kterých housenky z vaší zahrady zmizí. Stačí jedna noc

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Housenky mohou v zahradě způsobit značné škody na rostlinách a bránit jejich růstu. Rozpoznejte včas, že vaše rostliny napadly housenky, abyste mohli zasáhnout.
Pepř, ocet a olej: tři domácí postřiky, po kterých housenky z vaší zahrady zmizí. Stačí jedna noc

Pepř, ocet a olej: tři domácí postřiky, po kterých housenky z vaší zahrady zmizí. Stačí jedna noc

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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