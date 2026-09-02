Pepř, ocet a olej: tři domácí postřiky, po kterých housenky z vaší zahrady zmizí. Stačí jedna noc

Ne všechny housenky v zahradě jsou pro rostliny nebezpečné. Některé jsou dokonce užitečné, a proto je vždy dobré
identifikovat konkrétní druh, než se pustíte do jeho likvidace. Řádění housenky se dá celkem snadno rozpoznat podle charakteristicky okousaných listů. Abyste se vyhnuli zbytečné chemii, jež zatěžuje rostliny i životní prostředí, vyrobte si vlastní postřik, který housenkám nebude vonět. Jak poznat, že rostliny napadla housenka?
Housenky se živí především listy rostlin. Okousané okraje listů, nebo dokonce úplně sežrané listy vám napoví, že se do nich pustila housenka nebo slimák. Housenky také zanechávají na listech nebo na zemi pod rostlinou své výkaly.
Ty připomínají malé černé pelety nebo zelenohnědé skvrny. Některé housenky také staví pavučinové sítě, které můžete najít na listech, stoncích nebo větvích stromů. Pepřový sprej na likvidaci housenek
Smíchejte 1 lžíci pálivé papriky v jednom litru vody a vše nechte působit přes noc. Další den do směsi přidejte lžičku tekutého mýdla nebo jaru, aby
postřik lépe přilnul k listu, a roztok nalijte do rozprašovače. Postříkejte postižené rostliny. Zaměřte se na spodní stranu listů a opakujte aplikaci každých pár dní nebo po větším dešti. Pepřový sprej obsahuje dráždivý kapsaicin, který brání housenkám, ale i jiným škůdcům, aby na listech rostlin hodovali. Postřik z oleje nebo octa
Smíchejte 2 lžíce rostlinného oleje a lžičku saponátu v litru vody. Směs přelijte do postřikové lahve, vše dobře protřepte a můžete ošetřit listy rostlin. Olejový sprej dusí housenky a narušuje jejich životní cyklus,
čímž jim brání v dělání dalších škod. Stejně dobře zabírá také v boji s otravnými mšicemi. Připravit si můžete i octový roztok. Smíchejte 2 hrnky bílého octa, 2 hrnky vody a lžičku saponátu. Kyselina octová také odpuzuje housenky a narušuje jejich životní cyklus. Zdroj fotografie: Freepik Další opatření proti housenkám
Pravidelně kontrolujte rostliny a hledejte známky housenek nebo vajíček. Housenky pokud možno odstraňujte i manuálně. Přilákejte jejich přirozené predátory, jako jsou ptáci nebo berušky.
Také v zahradě dodržujte střídání plodin, abyste škůdcům znesnadnili jejich řádění. Vysaďte rovněž aromatické rostliny, jako je levandule, máta, šalvěj nebo pelyněk, které housenkám nevoní.
Proti housenkám
může také pomoci, pokud kolem základny rostliny umístíte karton nebo hladkou fólii. Jestliže nejsou vajíčka nakladena přímo na rostlinu, housenkám se po těchto materiálech nebude chtít k rostlině doplazit. Zahradu také udržujte v čistotě a nevytvářejte jim příznivá vlhká místa, kde se jim dobře schovává.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz