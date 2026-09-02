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Stopařův průvodce to věděl dávno, my jsme to jen tušili. Betelgeuse není sama a teď jsme jejího společníka možná konečně opravdu uviděli

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Betelgeuse patří k nejznámějším hvězdám noční oblohy. Červený veleobr v Orionu je viditelný pouhým okem, lidé ho sledují tisíce let a moderní astronomie jej zkoumala prakticky všemi dostupnými metodami. Přesto mohl v jeho bezprostředním okolí celé století unikat pozornosti další objekt.
Stopařův průvodce to věděl dávno, my jsme to jen tušili. Betelgeuse není sama a teď jsme jejího společníka možná konečně opravdu uviděli

Stopařův průvodce to věděl dávno, my jsme to jen tušili. Betelgeuse není sama a teď jsme jejího společníka možná konečně opravdu uviděli

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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