Stopařův průvodce to věděl dávno, my jsme to jen tušili. Betelgeuse není sama a teď jsme jejího společníka možná konečně opravdu uviděli

Tým využívající přístroj SPHERE na Very Large Telescope získal dosud nejpřesvědčivější přímý snímek slabého zdroje v místě, kde se podle předchozích výpočtů měl nacházet průvodce Betelgeuse.
ESO už výsledek popisuje jako nejsilnější důkaz dosud, že Betelgeuse není osamělá hvězda. O definitivní povaze objektu a jeho jasu se však stále diskutuje.
Podezření vzniklo z podivného rytmu
Betelgeuse není stabilní. Její obrovský povrch pulzuje, v atmosféře vznikají gigantické konvektivní struktury a hvězda nepravidelně odhazuje velké množství materiálu. Vedle kratších změn jasnosti však astronomové dlouhodobě sledovali ještě několik let dlouhou periodu, která se nedařila jednoduše vysvětlit běžnými pulsacemi.
Jedna z hypotéz říkala, že kolem veleobra obíhá menší hvězda. Její gravitace a pohyb v hustém okolním plynu by mohly ovlivňovat materiál kolem Betelgeuse a vytvářet pozorovaný cyklus. Problém byl jediný. Průvodce nikdo neviděl.
Hledat hvězdu vedle Betelgeuse je jako hledat svíčku u reflektoru
I poměrně jasná hvězda může v těsné blízkosti červeného veleobra úplně zmizet v jeho záři. Navíc očekávaná úhlová vzdálenost průvodce je extrémně malá. Právě k takovým úkolům byl vytvořen přístroj SPHERE na chilském VLT. Jeho hlavním úkolem je potlačovat světlo jasných hvězd a hledat vedle nich velmi slabé objekty, například exoplanety.
Tým analyzoval snímky Betelgeuse pořízené v okamžiku, kdy měla být případná druhá hvězda podle modelu v obzvlášť výhodné pozici. Slabý zdroj se skutečně objevil. A navíc přesně tam, kde ho astronomové čekali.
Betelgeuse už pravděpodobně není „jedna hvězda“
Vědecký článek publikovaný v Astronomy & Astrophysics popisuje kandidáta na Betelgeuse B ve vzdálenosti jen několik desítek milivteřin oblouku od veleobra.
ESO je v tiskové zprávě neobvykle sebevědomé. Vedoucí autor Miguel Montargès výsledek označil za završení stoletého pátrání a tým považuje detekci společníka za velmi přesvědčivou. Zůstává ale otázka, co přesně na snímku přispívá k jeho světlu.
Průvodce je příliš jasný. Nebo možná vidíme něco navíc
Jas zachyceného zdroje úplně nesedí s některými dřívějšími omezeními. Jedno vysvětlení je jednoduché: společník je hmotnější a jasnější, než některé modely očekávaly. Druhá možnost je zajímavější.
Betelgeuse neustále ztrácí materiál silným hvězdným větrem. Menší hvězda se tímto prostředím pohybuje značnou rychlostí. Před ní tak může vznikat rázová vlna, podobně jako před lodí procházející vodou. Prach a plyn v této oblasti mohou odrážet světlo Betelgeuse.
To znamená, že SPHERE možná nezachytil pouze světlo druhé hvězdy, ale také jasnou strukturu vytvořenou jejím pohybem v materiálu veleobra. Průvodce tedy může být slabší, než snímek na první pohled naznačuje.
Co má druhá hvězda společného s budoucí supernovou?
Betelgeuse jednou exploduje jako supernova. Neznamená to, že se tak stane v dohledné době. U hvězdného vývoje může „brzy“ znamenat tisíce nebo desetitisíce let. Přítomnost průvodce ale může být důležitá pro rekonstrukci minulosti systému.
Binární hvězdy si mohou vyměňovat materiál, navzájem měnit rotaci a výrazně ovlivnit svůj vývoj. Pokud Betelgeuse v minulosti interagovala se společníkem, může to pomoci vysvětlit některé její zvláštní vlastnosti.
Případná druhá hvězda proto není jen malý bod vedle slavného obra. Může být součástí odpovědi na otázku, jak Betelgeuse vznikla, proč dnes vypadá právě tak a jak bude její konec probíhat.
Definitivní test je překvapivě jednoduchý
Pokud jde skutečně o hvězdu obíhající kolem Betelgeuse, musí se pohybovat. Astronomové proto mohou předpovědět, kde se má objevit při dalších pozorováních. Pokud se slabý zdroj přesune po očekávané orbitě, bude prakticky nemožné vysvětlit ho jako náhodný shluk prachu nebo zobrazovací artefakt.
Právě v tom má tahle astronomická detektivka krásný závěr. Jednu z nejslavnějších hvězd lidé sledují od doby dávno před prvními dalekohledy.
A teprve nyní možná dostáváme dostatečně ostrý obraz, abychom zjistili, že to, co jsme po celou dobu nazývali Betelgeuse, je ve skutečnosti systém dvou hvězd.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Astronomy & Astrophysics – VLT/SPHERE images of the candidate companion of Betelgeuse [2], European Southern Observatory – Astronomers find strongest evidence yet that Betelgeuse has a companion [3], img AI generated