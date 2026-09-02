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Marek Adamczyk prozradil, co se dělo na schůzce s Klempířem: Ministr se choval úplně jinak, než byste čekali

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KOMENTÁŘ / Marek Adamczyk po jednání s ministrem kultury Otou Klempířem mluví o korektní schůzce, ale i o zklamání z dalšího vývoje.
Fotografie Marka Adamczyka a Oty Klempíře

Fotografie Marka Adamczyka a Oty Klempíře

Zdroj: Foto: Nextfoto, Marek Adamczyk a Oto Klempíř
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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