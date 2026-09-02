„Vetřelec potřebuje pomoc," myslí si Ridley Scott. Chce se vrátit ke svému sci-fi propadáku

Kolem Vetřelce se z kreativního hlediska dějí dost neuvěřitelné věci. V nedávné době jsme tu měli Scottovu neúplnou filozofickou sérii, tělesný horor Vetřelec: Romulus Fedeho Alvareze a divoký seriál Vetřelec: Země Noaha Hawleyho o zrádném korporátu. Nemluvě o tom, že poslední dva predátoří filmy, Zabiják zabijáků a Nebezpečné území, začaly svou mytologii dost okatě propojovat s tou vetřelčí.
I když se zdálo, že se vetřelčí sága vydává novým a zajímavým směrem, aktuálně to vypadá, že se bude spíše couvat. Studio totiž ještě donedávna usilovalo o pokračování Romula, jenž se vyznačoval drsným hororovým tónem, nicméně se zdá, že se opět vydáme hloubat nad otázkami života ve vesmíru s Ridleyem Scottem. A to i přesto, že loni režijní veterán prohlašoval, že už ságu přenechá jiným tvůrcům. Nebyl by to ale Ridley, aby si nakonec vše nerozmyslel. „Najednou jsem se vrátil a vložil se do toho,“ řekl Scott médiím. „Ten Vetřelec, co teď vyšel (Romulus), byl OK. Ale myslím, že potřebují trochu pomoct. Tak jsem se vrátil do hry.“
Scott o své práci nikdy neměl nízké mínění. Otázkou nicméně zůstává, co přesně znamená, že se do toho vložil. Pokračování Romula narazilo na problém s androidem Davidem (Michael Fassbender), hlavním padouchem Promethea a Covenantu. Syntetický zlosyn měl komplikovat život hrdinům Romula, nicméně Scott do snahy filmařů hodil pověstné vidle s tím, že má pro Davida vlastní koncept.
„Už mám dokonce nástřel dalšího Vetřelce. Udělali jsme Promethea a pak Vetřelec: Covenant, takže navazuji tam, kde jsem s Michaelem Fassbenderem, který si myslí, že je Ozymandias, v Covenantu skončil.“ Ostatně, Covenant skončil pořádným cliffhangerem a skoro si i zaslouží snímek, který celou Scottovu novou sérii konečně propojí s prvním Vetřelcem. Zároveň je škoda, že tím možná zařízl pokračování Romula, protože Alvarezův snímek měl potenciál vrátit Vetřelce k čistým hororovým kořenům. Mezi korporátní satirou s komplikovanou zápletkou, jakou byl Vetřelec: Země, a temnou variací na objevitelskou fikci, již reprezentuje prometheovská větev, působil nejvíce čistě a poctivě.
Scottovy filmy se na druhou stranu vyznačují značnou osobitostí a snahou představit klasické vesmírné sci-fi o objevování nových světů, kde místo přátelské civilizace čeká lovecraftovská hrůza. Romulus se ovšem v kinech přece jen těšil silnější divácké přízni než Scottovo filozofování, jenž v případě Covenanta skončilo komerčním výbuchem. Bude proto zajímavé sledovat, jak se vetřelecká franšíza nakonec vyvine; ještě zajímavější bude čekání, zda Scott dostojí své sebejistotě.
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Zdroj: World of Reel