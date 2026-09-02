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Mat se vrací, ale jinak: Podzimní trendy velí pleť jako samet

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Matný make-up se vrací, ale v úplně jiné podobě, než jakou si pamatujeme z minulých let. Zapomeňte na těžké vrstvy pudru, vysušenou pleť nebo efekt masky. Současný trend přináší měkčí a přirozenější pojetí matného finiše. Pleť zůstává sjednocená a sametová, zároveň si ale zachovává přirozený jas a živost. Tento elegantní kompromis mezi matnou a zářivou pletí ovládne podzim.
Mat se vrací, ale jinak: Podzimní trendy velí pleť jako samet

Mat se vrací, ale jinak: Podzimní trendy velí pleť jako samet

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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