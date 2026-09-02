Mat se vrací, ale jinak: Podzimní trendy velí pleť jako samet

Lesk už není nepřítel
Ještě před několika lety byl matný make-up synonymem dokonale zapudrované tváře bez jediné známky přirozeného lesku. Cílem bylo vytvořit dokonale sjednocenou
pleť, která vydrží celý den. Výsledkem však někdy byla unaveně působící pokožka, zvýrazněná textura nebo ztráta přirozené svěžesti.
Beauty
trendy pro podzim ale ukazují trochu jiný směr. Současné pojetí matné pleti nestaví na úplném odstranění veškerého lesku. Cílem je spíše vytvořit vyvážený vzhled, který zmatní partie, kde se pleť během dne více leskne, ale zároveň zachová její přirozenou plasticitu a jas.
Právě proto se stále častěji objevují označení jako
velvet skin nebo soft matte. Moderní matné líčení tak není návratem k těžkému make-upu z minulého desetiletí, ale jeho současnější a lehčí reinterpretací. Moderní matné make-upy fungují jinak než dříve
Vývoj
kosmetiky se během posledních let výrazně posunul. Tradiční matné make-upy často stavěly na pudrovějším finiši a vysoké schopnosti absorbovat kožní maz. Takový efekt sice pomáhal udržet pleť bez lesku, zároveň ale mohl zvýraznit suchá místa a texturu pokožky.
Některé současné formule proto kombinují složky pomáhající kontrolovat nadměrný lesk s lehčími texturami, které na pleti nepůsobí tak těžce. Výsledkem má být sjednocený, měkký finiš připomínající samet, nikoli dokonale plochá tvář bez jakékoli textury.
V nabídce kosmetických značek se navíc stále častěji objevují make-upy s pečujícími a hydratačními složkami jako glycerin, kyselina hyaluronová, ceramidy nebo niacinamid. Jejich přítomnost ale záleží na konkrétní receptuře, takže při výběru je vždy dobré sledovat složení produktu a potřeby vlastní pleti.
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Po několika sezónách, kdy dominoval extrémně lesklý vzhled známý jako
glass skin nebo dewy skin, se estetika opět lehce proměňuje. Tentokrát však nejde o návrat ke starým pravidlům, ale o hledání rovnováhy.
Velvet skin vychází z principu měkkého, lehce rozostřeného finiše. Pleť působí sjednoceněji, póry a drobné nedokonalosti jsou opticky méně výrazné, ale pokožka si přesto zachovává přirozenou živost. Výsledný efekt se pohybuje někde mezi klasickým matem a výrazně rozjasněným make-upem.
Ideální je ponechat jemný jas na vystouplých částech obličeje, jako jsou lícní kosti, případně lehce projasnit oblast nad rtem. Zbytek pleti pak může získat měkký sametový finiš, který nepůsobí ani příliš pudrově, ani přehnaně leskle.
Matný make-up už není jen pro mastnou pleť
Jedním z rozšířených mýtů je představa, že matný make-up patří výhradně lidem s mastnou nebo problematickou pletí. Současné lehčí formule ale mohou vyhovovat i smíšené nebo normální pokožce a některé jsou vhodné také pro sušší pleť.
Klíčem je správná příprava pleti. Hydratační sérum, krém a případně lehký primer mohou vytvořit podklad, díky kterému make-up lépe splyne s pokožkou a nebude tolik zvýrazňovat suchá místa. U sušší pleti je zároveň vhodné vyhnout se nadměrnému vrstvení pudru.
Velkým trendem je také kombinování různých finišů. Zatímco T-zóna může zůstat matnější, tváře nebo spánky lze lehce projasnit tekutým rozjasňovačem. Výsledkem je přirozenější vzhled než při kompletním zapudrování celého obličeje.
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Podzimní móda tradičně přináší tmavší odstíny oblečení, výraznější rtěnky nebo kouřové líčení očí. Právě proto se sametová pleť stává vhodným základem celého make-upu.
Matnější podklad nechává vyniknout vínovým rtům, čokoládovým očním stínům nebo hnědým linkám, aniž by celý vzhled působil příliš těžce. Měkký finiš navíc dobře funguje v kombinaci s výraznějšími podzimními odstíny, protože jim poskytuje čistý a sjednocený základ. Výsledkem je upravený vzhled, který působí elegantně, ale stále přirozeně.
Jak vytvořit efekt velvet skin
Nejdůležitějším krokem není samotný make-up, ale
péče o pleť. Dobře hydratovaná pokožka vytváří vhodný základ, na kterém může sametový finiš skutečně vyniknout.
Make-up je lepší nanášet v tenkých vrstvách a přidávat ho pouze tam, kde je potřeba větší krytí. Přebytečný pudr není nutné používat na celý obličej – postačí lehce zafixovat místa, kde se pleť během dne více leskne. Díky tomu si pokožka zachová přirozený vzhled a nebude působit přehnaně matně.
Stejně důležité je pracovat s tvářenkou nebo bronzerem. Krémové textury mohou dodat obličeji rozměr a zabránit tomu, aby matnější podklad působil ploše. Právě kombinace jemného matu a nenápadného světla vytváří efekt zdravé, odpočaté pleti.
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Velvet skin není návratem ke kosmetickým trendům minulého desetiletí. Naopak ukazuje, jak výrazně se změnily požadavky na moderní líčení. Dnes už nejde o dokonale hladkou tvář bez jediné stopy textury, ale o make-up, který respektuje přirozený vzhled pokožky.
Právě proto se sametový finiš stává jedním z výrazných beauty trendů podzimu. Spojuje upravený vzhled s lehkostí a přirozenějším výsledkem. Moderní matné make-upy tak dokazují, že mat nemusí znamenat vysušenou nebo nepřirozeně působící pleť. Při správném výběru produktu a technice líčení může naopak vytvořit měkký, elegantní a svěží vzhled.
Zdroje: Pinterest, TikTok, Vogue, W Magazine, Allure, autorský text