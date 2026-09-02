Galaxy Watch dokáže předpovědět mdlobu 5 minut předem. Samsung dosáhl průlomu, o kterém se dosud jen snilo

Zní to jako sci-fi, ale opírá se to o tvrdá data. Studie publikovaná v dubnu 2026 v prestižním časopise European Heart Journal – Digital Health ukázala, že algoritmus strojového učení dokáže z optického senzoru rozpoznat vzorce, které předcházejí takzvané vasovagální synkopě, nejčastějšímu typu mdloby. Samsung výsledek označil za „světový průlom“ a toto tvrzení má oporu: jde o první publikovanou studii, která úspěšně demonstrovala takovou schopnost na komerčně dostupných chytrých hodinkách. Zásadní upřesnění ale zní: nejde o funkci, kterou byste si dnes mohli v hodinkách zapnout. Samsung sám v oficiálních poznámkách uvádí, že tato funkce není schválena a není dostupná v Samsung Health Monitoru ani v Galaxy Watch. Průlom je vědecký, nikoli zatím uživatelský.
Co přesně hodinky měří a jak algoritmus funguje
Galaxy Watch6 ve studii snímaly optický PPG signál: světelný paprsek prosvěcuje kůži na zápěstí a měří změny v průtoku krve. Z tohoto signálu výzkumníci odvozovali variabilitu srdeční frekvence (HRV), tedy jemné kolísání intervalů mezi jednotlivými údery srdce. Zajímavé je, že nejlépe fungoval infračervený kanál, nikoli zelený, který se běžně používá pro měření tepu při cvičení.
Z PPG dat algoritmus vypočítal 107 různých HRV příznaků. Nesledoval jeden konkrétní „varovný puls“, ale změnu celkové dynamiky autonomního nervového systému. Největší váhu měly nelineární metriky komplexity, aproximativní entropie a složená víceškálová entropie. Nižší hodnoty těchto ukazatelů znamenaly rigidnější, méně proměnlivý srdeční rytmus, což korelovalo s blížící se mdlobou. Důležité byly i indexy rovnováhy mezi sympatickým a parasympatickým nervovým systémem.
Model typu Extra Trees pak na základě těchto příznaků vyhodnocoval, zda vzorec odpovídá stavu před vasovagální synkopou. Klíčový detail: nejlepší výsledky přineslo právě pětiminutové pozorovací okno. Při delších intervalech (15 nebo 20 minut) přesnost paradoxně klesala. Proto právě těch „pět minut předem“.
Čísla pod lupou: co znamená 84,6 %
Samsungem komunikovaná přesnost 84,6 % nevznikla z jednoduchého testu „trefil/netrefil“. Model byl nastaven tak, aby zachytil co nejvíce skutečných epizod; senzitivita dosáhla 90 %. Specificita ale činila 64 %, což znamená, že zhruba třetinu stavů bez následné synkopy by algoritmus vyhodnotil jako rizikové falešně.
Studie probíhala na 132 pacientech s podezřením na neurálně mediovanou synkopu. Z nich 63 skutečně při takzvaném head-up tilt testu zkolabovalo, 69 ne. Průměrný věk účastníků byl necelých 50 let. Důležitý kontext: 47 ze 63 pozitivních případů nastalo až po farmakologické provokaci nitroglycerinem, tedy v kontrolovaném laboratorním prostředí. Výsledky nevznikly při běžném nošení hodinek doma nebo v práci.
Autoři sami upozorňují na limity: malý vzorek, jedno centrum, jedno zařízení, žádná externí validace. Než by se z toho stala funkce pro miliony uživatelů, bude potřeba rozsáhlejší testování v reálných podmínkách.
Je to důležitější, než se na první pohled zdá
Vasovagální synkopa sama o sobě bývá neškodná; člověk na chvíli omdlí a probere se. Problémem jsou sekundární úrazy. Pád na tvrdý povrch může způsobit zlomeniny, otřes mozku nebo krvácení. Podle doporučení ESC zažije alespoň jednu takovou epizodu zhruba každý čtvrtý člověk. Samsung prostřednictvím profesora Čoa uvádí, že až 40 % lidí ji zažije někdy v životě a u třetiny z nich se opakuje.
Právě pro lidi s opakovanými mdlobami by varování pět minut předem mohlo být zásadní. Doporučená reakce je jednoduchá: lehnout si, případně si sednout, zkřížit nohy, zatnout svaly a sevřít ruce. Kdo řídí, bezpečně zastaví. Kdo stojí na eskalátoru, chytí se zábradlí. Nejde o náhradu lékaře, ale o několik minut navíc na bezpečnou reakci před pádem.
Současné chytré hodinky přitom umějí zdravotní stavy spíše zjistit zpětně. Apple Watch rozpoznají tvrdý pád, až když k němu dojde. Samsung i Apple nabízejí EKG a upozornění na nepravidelný srdeční rytmus, ale to jsou funkce, které popisují přítomný nebo již nastalý stav. Predikce budoucí události několik minut předem je kvalitativně jiná disciplína, a právě proto Samsung mluví o průlomu.
Kdy si to zapnete a na jakých hodinkách
Krátká odpověď: nevíme. Samsung žádný termín neuvedl. Ani v červnu 2026, kdy firma představila nové zdravotní funkce pro Galaxy Watch, se predikce mdloby mezi nimi neobjevila. Na produktové stránce nejnovějších Galaxy Watch8 v české mutaci tuto funkci nenajdete.
Studie běžela na Galaxy Watch6, takže technicky by dávalo smysl uvažovat minimálně o modelech se srovnatelným PPG hardwarem. Oficiální potvrzení, že by byla funkce dostupná prostřednictvím aktualizace, ale neexistuje. Z dosavadní praxe Samsungu v Česku navíc víme, že i funkce s evropským certifikátem CE nemusí být v tuzemsku dostupná okamžitě; Samsung u spánkové apnoe sám komunikoval závislost na registraci u místních úřadů.
Před komerčním nasazením bude firma pravděpodobně potřebovat další externí validaci, testování mimo laboratoř, řešení falešných poplachů a případné regulační schválení. To mohou být měsíce, ale také roky.
Přesto je tato studie důležitá. Ne proto, co dnes umí, ale proto, kam ukazuje. Chytré hodinky se posouvají od pasivního záznamu k aktivní prevenci a pět minut varování před mdlobou může být rozdíl mezi tím, že si stihnete lehnout na gauč, a tím, že se probudíte na pohotovosti se zlomeným zápěstím.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík