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Galaxy Watch dokáže předpovědět mdlobu 5 minut předem. Samsung dosáhl průlomu, o kterém se dosud jen snilo

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Samsung ve spolupráci s nemocnicí prokázal, že Galaxy Watch 6 dokáže z dat o srdeční frekvenci odhadnout příchod mdloby 5 minut předem, a to s přesností 84,6 %.
Chytré hodinky na zápěstí, Samsung Galaxy Watch

Chytré hodinky na zápěstí, Samsung Galaxy Watch

Zdroj: EndoExcellenceCenter
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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