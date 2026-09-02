Wimbledonská šampionka Nosková si na Broadwayi splnila sen. Draco Malfoy jí pak slíbil, že přijde na US Open

Newyorský večer Lindy Noskové začal v hledišti a skončil v zákulisí s mužem, který dvě dekády definoval filmového Draca Malfoye. Šestá hráčka světa si s parťačkou Marií Bouzkovou odskočila z grandslamu na Broadway, po představení se dostala za kulisy a tam stála tváří v tvář Tomu Feltonovi. O pár desítek hodin později už otáčela zápas prvního kola US Open. Jako by přepínání mezi kouzelnickým světem a tenisovým kurtem bylo pro dvacetiletou Češku tou nejpřirozenější věcí.
Sedmá show, první Draco Malfoy
Nosková po Broadwayi rozhodně netápe jako turista. Sama přiznala, že Harry Potter a prokleté dítě byla zhruba její sedmá broadwayská show. Tentokrát ale nešlo o rutinu. Impulz přišel od Bouzkové, podle Noskové mnohem větší potterovské fanynky, a výběr padl na představení, v němž Felton od jara 2026 hraje svou ikonickou roli Draca Malfoye naživo. Podle oficiálního webu inscenace pokračuje v angažmá až do ledna 2027.
Po představení se obě Češky dostaly do zákulisí. Jak přesně, zda šlo o pozvání produkce, kontakty organizátorů, nebo běžný VIP přístup, Nosková neupřesnila. Podstatný byl výsledek: fotka s „originálním Dracem Malfoyem“ a krátký rozhovor, při kterém se ukázalo, že Felton o tenise něco ví. Nosková ho v rozhovoru pro české novináře označila za tenisového fanouška.
Co přesně padlo o návštěvě US Open
Tady je důležité být přesný. V médiích se rychle rozjela verze, že Felton slíbil, že dorazí na tribunu. Slova Noskové ale znějí opatrněji: po setkání v zákulisí uvedla, že „dva hlavní herci show“ mluvili o tom, že se chtějí přijít podívat a fandit. Přímý, veřejně doložený slib konkrétně od Feltona v dostupných citacích chybí.
Co ovšem hraje ve prospěch reálnosti takové návštěvy, je prostá logistika. Felton žije a pracuje v New Yorku kvůli broadwayskému angažmá, Flushing Meadows je na dosah metrem. A večerní blok zápasů na Louis Armstrong Stadium, kde Nosková hraje své druhé kolo, začíná ve středu 2. září v 19:00 místního času, dost pozdě na to, aby herec stihl odpolední představení i tenisovou tribunu.
Z Broadwaye rovnou do obratu
Skutečný test toho, jestli si Nosková umí mimokurtové rozptýlení dovolit, přišel v pondělí 31. srpna. V prvním kole US Open proti Američance Katie Volynetsové prohrávala v úvodní sadě 2:5 a čelila setbolům. Pak přepnula. Sadu otočila na 7:5, druhou už ovládla suverénně 6:1.
„Snad už další utkání nebude tak vypjaté,“ komentovala po zápase pro ČTK. Sama říká, že zvýšenou mediální pozornost po wimbledonském titulu „proplouvá“, aniž by si ji moc brala k tělu. Čísla jí dávají za pravdu: v sezoně 2026 má vedle Wimbledonu i titul z Berlína a na žebříčku WTA drží kariérní maximum, šesté místo.
Česká dvojka drží pohromadě
Bouzková nebyla jen společnicí na Broadwayi. Obě Češky spolu 22. srpna vyhrály čtyřhru v Cincinnati, první společný deblový titul. Znají se z českého tenisového prostředí odmalička a v New Yorku fungují jako vzájemná opora.
Na US Open si obě poradily s prvním kolem bez ztráty sady v rozhodujících momentech:
- Nosková – Volynetsová 7:5, 6:1
- Bouzková (nasazená 25) – Jacquemotová 6:2, 6:2
Ve druhém kole čeká Noskovou Thajka Lanlana Tararudee, Bouzkovou Britka Harriet Dartová.
Kdy a kde sledovat další zápas
Nosková nastoupí ke druhému kolu ve středu 2. září na Louis Armstrong Stadium v rámci večerního bloku. Přesný čas závisí na průběhu předchozích duelů, ale blok startuje v 19:00 newyorského času, tedy v jednu hodinu ráno středoevropského. Jestli na tribuně skutečně usedne filmový Draco Malfoy, se teprve ukáže.
Jedno je ale jasné už teď: wimbledonská šampionka umí přepínat mezi zákulisím Broadwaye a grandslamu, aniž by jí to vzalo jediný úder. A pokud herci ze show dorazí fandit, dostanou podívanou od hráčky, která v téhle sezoně umí otáčet víc než jen stránky kouzelnických knih.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář