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Domácí pumpkin spice: vůně podzimu kdykoli v roce

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Dýňové koření je typický podzimní produkt, který dokáže obyčejný koláč, kaši nebo hrnek kávy proměnit v opravdovou pochoutku. Přitom kvůli němu nemusíte běžet do obchodu. Základní směs si snadno připravíte doma a můžete si ji namíchat přesně podle své chuti. Klasikou je kombinace mleté skořice, zázvoru, muškátového oříšku a nového koření. Přidat můžete také mletý hřebíček nebo špetku kardamomu.
Pumpkin spice

Pumpkin spice

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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