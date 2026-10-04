Domácí pumpkin spice: vůně podzimu kdykoli v roce

Dýňové koření je typický podzimní produkt, který dokáže obyčejný koláč, kaši nebo hrnek kávy proměnit v opravdovou pochoutku. Přitom kvůli němu nemusíte běžet do obchodu. Základní směs si snadno připravíte doma a můžete si ji namíchat přesně podle své chuti. Klasikou je kombinace mleté skořice, zázvoru, muškátového oříšku a nového koření. Přidat můžete také mletý hřebíček nebo špetku kardamomu.
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