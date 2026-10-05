Sparta vstřebává tvrdou ránu. Nový kapitán Karabec si v reprezentaci přivodil komplikované zranění

Jednačtyřicátá minuta duelu Česko – Anglie, skóre 0:1. Karabec se sklouzne do souboje s Trentem Alexanderem-Arnoldem, chytí se za pravý kotník a zůstane ležet. Češi chvíli dohrávají v oslabení, než rozhodčí přeruší hru. Ve 45. minutě záložník odchází ze hřiště. Na trávník se v tomto kalendářním roce s největší pravděpodobností nevrátí.
Co vlastně víme o diagnóze
Sparta po zápase komunikovala opatrně. Klub veřejně zmínil „vážnější zranění“ a další vyšetření po návratu hráče do Prahy. Žádnou přesnou diagnózu, žádný časový rámec. Detailnější obraz přinesly až následné mediální informace, podle Sport.cz nejde o zlomeninu, ale o poškození vazů v kotníku s odhadovanou absencí kolem dvou měsíců. Oficiální klubový bulletin s finální diagnózou zatím chybí.
Dvouměsíční horizont znamená jednu věc: celý prosincový blok je v ohrožení. A prosinec je pro Spartu krátký, ale nabitý.
Tři zápasy, které Karabec nejspíš mine
Podle oficiálního kalendáře Sparty čekají v prosinci A-tým tři soutěžní utkání:
- Mladá Boleslav – liga
- Salzburg – Evropská liga
- Teplice – liga
Právě duel v Salzburku bolí nejvíc. Evropský pohár nenabízí opravu v příštím kole stejné soutěže. A Sparta po osmi ligových kolech sedí na devátém místě se čtyřmi výhrami a čtyřmi porážkami. Dvanáct bodů, žádný polštář. Každá ztráta teď přibližuje výsledkovou krizi.
Podle nás je realističtější chystat Karabcův návrat na jaro než tlačit návrat do prosincového trojbloku. Tři zápasy za riziko recidivy nestojí.
Proč je výpadek tak citelný
Páska na rukávu je symbol. Čísla jsou argument. Karabec odehrál v této ligové sezoně devět zápasů, 727 minut, vstřelil tři góly a přidal dvě asistence. V produktivitě patří ke sparťanské špičce.
Jenže kontext sahá hlouběji. Sparta ho 28. srpna jmenovala kapitánem po odchodech Lukáše Haraslína a Asgera Sørensena, dvou dosavadních lídrů kabiny. Tomáš Rosický v říjnovém rozhovoru na klubové televizi přiznal, že chtěl mít střed hřiště co nejvíc pohromadě právě s vracejícím se Karabcem. Zároveň zmínil, že zástupci kapitána Patriku Vydrovi se nehojilo zranění z přípravy ideálně a Mannsverk rovněž laboroval se zdravím. Střed pole, který měl být pilířem přestavby, se rozpadá dřív, než se stačil složit.
Karabcova absence tak není jen o jednom hráči. Je o tom, že Sparta přišla o centrální bod nově budované hierarchie v momentě, kdy ji teprve začínala stavět.
Co bude dál
Přímou herní náhradu jedna ku jedné klub veřejně neurčil. Na kapitánské pozici je prvním zástupcem Vydra, pokud bude fit. Sparta spíš rozdělí Karabcovy minuty i odpovědnost mezi více hráčů. Hotovou kopii nemá.
Pokud se dvouměsíční odhad naplní, půjde o jeden z nejdelších Karabcových výpadků v kariéře. V jeho veřejně dostupné historii zranění figurují spíš dvou- až třítýdenní pauzy. Tahle je jiná liga.
Zimní přestávka začíná po Teplicích. Karabec by ji mohl strávit na hřišti místo v posilovně, ale jen pokud Sparta odolá pokušení ho vrátit o týden dřív, než tělo dovolí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl