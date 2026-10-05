Napájení čistých prostor: Inovativní řešení pro maximální čistotu i na dlouhých vzdálenostech

Ať už jde o mikroelektroniku, výrobu polovodičů nebo baterií – je zásadní, aby bylo okolí bez znečisťujících částic a aby procesy probíhaly s maximální spolehlivostí. S rostoucí automatizací a neustále se rozšiřujícími systémy se prodlužují i trasy pro přepravu materiálu. Klíčovou výzvou je zde zajistit spolehlivé dodávky energie a dat a zároveň minimalizovat emise částic. Společnost igus, kterou v Česku zastupuje firma HENNLICH, nyní nabízí řešení v podobě energetického řetězu C6 certifikovaného institutem Fraunhofer IPA podle normy ISO třídy 1 v kombinaci s novým vodicím kolem e-spin. Tento systém umožňuje kompaktní a odolné napájení v čistých prostorách, a to i při dráze až 30 metrů.
V moderních továrnách na výrobu polovodičů procházejí křemíkové destičky četnými technologickými kroky - od litografie přes leptání až po metalizaci. Vzhledem k přísným požadavkům na čistotu a bezpartikulárnost není ruční přeprava v čisté místnosti proveditelná. Místo toho přepravují kazety s destičkami na dlouhé vzdálenosti bezpečně a efektivně stále častěji automatizované systémy. Jedním z příkladů je přeprava pomocí visutého dopravníku (OHT), což je kolejnicový systém, který pohybuje kazetami pod stropem. Ačkoli to šetří místo, představuje to pro konstruktéry výzvu: napájení a datové připojení systému OHT.
Energetický řetěz pro čisté prostory C6 s novým vodicím systémem e-spin, který umožňuje otěruvzdorný pohyb s délkou pojezdu až 30 metrů, získal certifikaci ISO třídy 1
„Sběrnicové systémy nepřenášejí data a vyžadují náročnou údržbu. Energetické řetězy obvykle potřebují složité zařízení na odstraňování částic. Poptávka po odolné a nákladově efektivní alternativě, která je kompatibilní s čistými místnostmi, je v tomto odvětví vysoká,“ vysvětluje Jindřich Kollár, produktový manažer pro energetické řetězy igus ve firmě HENNLICH. Odvalování namísto klouzání díky novému vodicímu systému e-spin
K vyřešení tohoto dilematu vyvinula společnost igus speciální vodicí systém s názvem e-spin pro energetický řetěz C6 určený do čistých prostor. Skládá se z vodicích kol, která jsou - stejně jako všechny energetické řetězy igus - vyrobena z tribologicky vysoce výkonného plastu optimalizovaného z hlediska tření a opotřebení. Kola jsou umístěna mezi horním a dolním ramenem energetického řetězu. Díky tomu se části řetězu navzájem odvalují, místo aby klouzaly - a to bez dalšího uvolňování částic.
„Díky systému e-spin lze energetické řetězy používat ve výrobě v čistých prostorách bez nutnosti použití odsávací jednotky. To umožňuje konstruktérům snížit složitost napájení energií v dopravních systémech a tím ušetřit náklady,“ uvádí Jindřich Kollár.
Nástroj „e-chain expert“ na webových stránkách společnosti igus pomáhá uživatelům ušetřit čas při konfiguraci systému energetických řetězů. Díky vysoce výkonnému plastu je systém sestávající z energetického řetězu C6 a vodicích kol odolný proti oděru, nenáročný na údržbu a obzvláště trvanlivý. Laboratorní testy provedené ve spolupráci s institutem Fraunhofer IPA potvrzují, že systém dosahuje nejvyšší třídy čistoty ISO 1 při rychlosti 0,5 m/s.
Martin Jonáš