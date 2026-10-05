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Hackeři ovládli účet Microsoftu. Clippy měl nalákat 13 milionů lidí na krypto

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Oficiální účet Microsoftu na síti X ovládli neznámí útočníci a před více než 13 miliony sledujících rozehráli neobvyklou kryptoakci. Jako návnadu použili Clippyho, legendární kancelářskou sponku z Microsoft Office.
Hackeři ovládli účet Microsoftu. Clippy měl nalákat 13 milionů lidí na krypto

Hackeři ovládli účet Microsoftu. Clippy měl nalákat 13 milionů lidí na krypto

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 01:00

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