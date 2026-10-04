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Podzimní vápnění půdy může zahradě výrazně pomoci. Nejdřív ale zjistěte jednu důležitou věc.

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Podzimní vápnění půdy může zahradě výrazně pomoci. Nejdřív ale zjistěte jednu důležitou věc.. Podzim je ideální chvílí podívat se zahradě tak trochu pod pokličku. Záhony mají za sebou celou sezonu, rostliny z půdy odebraly část živin a právě teď je vhodný čas napravit některé její nedostatky. Jedním z nich může být příliš nízké pH. Podzimní vápnění půdy má své místo, ale rozhodně nepatří mezi práce, které by se měly dělat automaticky každý rok.
Pěstování

Pěstování

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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