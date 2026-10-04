Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Cibule se už při skladování nezkazí: pomůže obyčejná mouka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud jste na svých zahrádkách sklidili bohatou úrodu cibule, nastává otázka, jak ji vhodně uskladnit, aby byla co nejdéle použitelná a nezkazila. Ideální je nechat sklizenou zeleninu pořádně proschnout na suchém a teplém vzduchu, aby se zatáhla a déle vydržela. Pro další skladování pak využijte ingredienci, kterou najdete v každé kuchyni. Řeč je v tomto případě o mouce.
Cibule

Cibule

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 14:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Domácí pumpkin spice: vůně podzimu kdykoli v roce
Domácí pumpkin spice: vůně podzimu kdykoli v roce
Nevyhazujte čajové sáčky do koše! Strčte je do smrdutých bot nebo záchodu a získáte zázrak zadarmo
Nevyhazujte čajové sáčky do koše! Strčte je do smrdutých bot nebo záchodu a získáte zázrak zadarmo

Nevyhazujte čajové sáčky do koše! Strčte je do smrdutých bot nebo záchodu a získáte zázrak zadarmo....

Podzimní vápnění půdy může zahradě výrazně pomoci. Nejdřív ale zjistěte jednu důležitou věc.
Podzimní vápnění půdy může zahradě výrazně pomoci. Nejdřív ale zjistěte jednu důležitou věc.

Podzimní vápnění půdy může zahradě výrazně pomoci. Nejdřív ale zjistěte jednu důležitou věc.. Podzim je...

Levandule před zimou: S řezem počkat a odstranit poškozené části
Levandule před zimou: S řezem počkat a odstranit poškozené části

Provoní a zkrášlí každý exteriér. Levandule patří k rostlinám, které dokážou na zahradě dělat radost řadu...

Chutná jako banán s mangem a roste i u nás: Muďoul právě dozrává, jen ho nesmíte otrhat moc brzy
Chutná jako banán s mangem a roste i u nás: Muďoul právě dozrává, jen ho nesmíte otrhat moc brzy

Slyšeli jste o ovoci, které chutná jako směs banánu, manga a ananasu a přitom přezimuje i venku v české...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.