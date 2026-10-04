Cibule se už při skladování nezkazí: pomůže obyčejná mouka

Pokud jste na svých zahrádkách sklidili bohatou úrodu cibule, nastává otázka, jak ji vhodně uskladnit, aby byla co nejdéle použitelná a nezkazila. Ideální je nechat sklizenou zeleninu pořádně proschnout na suchém a teplém vzduchu, aby se zatáhla a déle vydržela. Pro další skladování pak využijte ingredienci, kterou najdete v každé kuchyni. Řeč je v tomto případě o mouce.
Nepostradatelná cibule
Vedle česneku se jedná o nevíce používaný druh zeleniny v kuchyni. Je vlastně základem většiny teplých i studených pokrmů. Dodává jídlu nezaměnitelnou chuť i aroma. Cibule je navíc velmi prospěšná pro naše zdraví, protože obsahuje řadu vitamínů, minerálů a antioxidantů. Podporuje správné trávení a má protizánětlivé účinky. Pokud jste si vypěstovali vlastní úrodu cibule, je potřeba ji vhodně uskladnit, aby co nejdéle vydržela ve svěží kondici a neztratila nic ze svých nezaměnitelných vlastností.
Pozor na chyby při pěstování
Jestliže se chcete dočkat bohaté úrody cibule, vyvarujte se od začátku pěstování některým chybám. Výsadba by neměla být příliš hluboká. Tím by došlo k pozdějšímu dozrávání. Nikdy nesaďte sazečky do těžké, mokré půdy, protože by hrozilo jejich uhnívání. Záhony s cibulí pravidelně odplevelujte, aby mladé sazečky měly dostatek vzduchu a živin. Pozor i na přílišnou zálivku, díky níž jsou pak cibule příliš měkké.
Foto: Pixabay
Mouka prodlouží životnost cibule
Po sklizni nezapomeňte nechat cibule pořádně vysušit na dobře větraném a slunném místě, které je zároveň chráněno před případným deštěm. Jedině tak se vyhnete rozšíření hnilob a plísní. Jednotlivé kousky pak umístěte do bedýnky či krabice tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Dno uskladňovací nádoby je vhodné vystlat papírovými sáčky nebo taškami, aby pohltily případnou vlhkost. Před uložením cibule do bedýnky každý kousek poprašte moukou. Vytvoříte tak ochrannou vrstvu, která zabrání pronikání vlhkosti do cibule, a tím ji ochráníte před zkažením.
Zdroje info: Autorka, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-skladovat-cibuli/
Náhledové foto: Pixabay
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