Nevyhazujte čajové sáčky do koše! Strčte je do smrdutých bot nebo záchodu a získáte zázrak zadarmo. Nevyhazujte použité čajové sáčky! Zázračný kuchyňský odpad vyčistí toaletu, rozjasní zrcadla a provoní boty.
Připravujete si rádi kousek poctivého černého, zeleného nebo bylinkového čaje? Až příště vylouhujete svůj oblíbený šálek, zastavte ruku směřující k odpadkovému koši. Použitý čajový sáček totiž nepředstavuje obyčejné smetí, ale překvapivě všestranného a zcela bezplatného pomocníka pro kompletní údržbu celé domácnosti. Místo nakupování drahých chemických osvěžovačů, agresivních čističů oken a drahých leštidel můžete dát druhou šanci tomuto přírodnímu odpadu. Vylouhované lístky schovávají ohromnou sílu plnou účinných látek, které si hravě poradí s mastnotou, vodním kamenem i nepříjemnými pachy.
Kouzlo s toaletou: Jak se zbavit vodního kamene a zápachu přes noc
Možná to zní jako bláznivý nápad, ale vhození čajových sáčků do mísy WC představuje naprosto geniální trik. Čajové lístky překypují vysokým obsahem přírodních tříslovin (taninů), které působí jako jemné organické rozpouštědlo a dezinfekce.
Jak při noční očistě toalety postupovat?
- Vezměte tři použité čajové sáčky a vhoďte je přímo do vody v toaletní míse.
- Zaklapněte víko a nechte třísloviny v klidu působit po celou noc.
- Ráno jednoduše spláchněte, vnitřek lehce přejděte toaletní štětkou a užijte si zářivou čistotu bez zápachu i bez nevzhledných usazenin vodního kamene.
Bleskové leštění zrcadel a odstraňování zápachu ze starých bot
Přírodní síla čaje odvede skvělou práci i na dalších místech v bytě, kde obvykle bojujeme se špínou a usazeninami.
- Sklenice, okna a zrcadla bez šmouh: Mírně vlhký čajový sáček funguje jako dokonale jemný odmašťovač. Přejděte jím otisky prstů a zaschlé kapky na zrcadle či oknech a následně povrch vyleštěte do sucha obyčejnou papírovou utěrkou. Sklo získá oslnivý lesk bez drahých sprejů z drogerie.
- Stopka pro pach v obuvi: Poctivě vysušené čajové sáčky vložte na noc do vnitřku nošených bot. Suchý čaj během několika hodin nasaje veškerou vnitřní vlhkost a neutralizuje nežádoucí odér. Zákoutí lednice zbaví pachů mistička se sušeným čajovým odpadem.
Tip: Kdy přichází nejhorší chyba při pěstování cuket? V době sklizně.
Foto: Pixabay
Organická vzpruha pro pokojovky a udržení vlhkosti v květináči
Po kompletním úklidu domácnosti najdou čajové lístky své finální uplatnění u vašich pokojových rostlin. Vysypaný obsah ze sáčků zapravte do vrchní vrstvy substrátu, kde poslouží jako jemné biohnojivo plné dusíku a stopových minerálů.
Pokud celé biologicky rozložitelné sáčky zakopete přímo ke kořenům, vytvoříte v květináči skvělý nasákavý polštářek. Ten spolehlivě zadržuje zálivkovou vodu a udržuje půdu příjemně vláčnou i během sychravých dnů. Ujistěte se však, že sáčky neobsahují plastová mikrovlákna ani kovové sponky.
Zdroje info: Autorka, https://www.home-designing.com/reusing-tea-bags-around-house, https://dailywrap.ca/clever-uses-for-used-tea-bags, https://chalupari-zahradkari.cz/prakticke-rady/jak-vyuzit-cajove-sacke/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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