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Chutná jako banán s mangem a roste i u nás: Muďoul právě dozrává, jen ho nesmíte otrhat moc brzy

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Dennívýzva
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Slyšeli jste o ovoci, které chutná jako směs banánu, manga a ananasu a přitom přezimuje i venku v české zahradě? Muďoul trojlaločný, známý také jako asimina, právě teď dozrává. Plody se sklízejí od září do října a rozhodují u nich dny. Utržené moc brzy jsou tvrdé a bez chuti, přezrálé se zase rychle kazí.
Muďoul trojlaločný

Muďoul trojlaločný

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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