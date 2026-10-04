Chutná jako banán s mangem a roste i u nás: Muďoul právě dozrává, jen ho nesmíte otrhat moc brzy

Slyšeli jste o ovoci, které chutná jako směs banánu, manga a ananasu a přitom přezimuje i venku v české zahradě? Muďoul trojlaločný, známý také jako asimina, právě teď dozrává. Plody se sklízejí od září do října a rozhodují u nich dny. Utržené moc brzy jsou tvrdé a bez chuti, přezrálé se zase rychle kazí.
Muďoul pochází z východu Severní Ameriky a dlouho se o něm tvrdilo, že u nás venku neroste. Opak je pravdou. Vyzrálý strom snese mrazy kolem −25 °C a díky pozdnímu rašení obvykle unikne i jarním mrazíkům. Dorůstá do výšky 3 až 5 metrů a má až 30 centimetrů dlouhé listy, které mu dodávají tropický vzhled. Daří se mu na slunném místě chráněném před větrem, v hlubší, vlhčí a mírně kyselé půdě.
Jak poznat zralý plod
Plody jsou podlouhlé, dlouhé 7 až 15 centimetrů a postupně přecházejí ze zelené do žlutozelené barvy. Barva ale sama o sobě nestačí. Zralý plod na tlak povolí jako zralé avokádo a slupka zůstane promáčknutá. Navíc intenzivně voní a od stopky se pustí téměř sám. Pokud se plod koncem září nebo v polovině října snadno oddělí, ale ještě není úplně měkký, nevadí, během několika dní dozraje doma. Tvrdý zelený plod, který drží na větvi, ale nechte na stromě.
Zralá dužina je žlutá, krémová a konzistencí připomíná banán, chutí je ale jemnější a voňavější. Proč tedy muďoul nekoupíte v obchodě? Plody se snadno otlačí a špatně snášejí dopravu. Plně zralé vydrží při pokojové teplotě jen dva až tři dny, v lednici zhruba týden. Pokud je sklidíte těsně před plnou zralostí, prodloužíte jejich trvanlivost v lednici až na tři týdny. Nejvíc vyniknou syrové, prostě plod rozkrojte a dužinu vydlabejte lžičkou. Přebytky můžete zpracovat na džem, smoothie, zmrzlinu nebo jiný chlazený dezert.
Bez druhého stromu plody nečekejte
Pokud o muďoulu teprve uvažujete, počítejte s jednou podmínkou. Na úrodu potřebujete alespoň dvě různé odrůdy, protože vlastním pylem se muďoul opyluje jen málo. Stromy vysaďte 3 až 4 metry od sebe a nejvýš deset metrů, jinak se opylení zhorší. Květy navíc nelákají včely, ale mouchy a brouky. Pokud je jich málo, pomůže ruční přenos pylu jemným štětečkem. Roubované stromky začínají plodit zhruba za tři až pět let od výsadby.
Tip: Toužíte po tropickém ovoci? Vypěstujte si své vlastní
Na závěr jedno varování: jíst se smí výhradně dužina zralého plodu. Slupku nejezte a velká semena vždy vyplivněte, nikdy je nedrťte ani nepolykejte. Semena, kůra, listy i nezralé plody totiž obsahují acetogeniny, které dráždí zažívání a vyvolávají zvracení.
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The post Chutná jako banán s mangem a roste i u nás: Muďoul právě dozrává, jen ho nesmíte otrhat moc brzy first appeared on Naše zahrada.