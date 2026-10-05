Problém pro český nároďák i Slavii. Stoper Chaloupek je na dlouhou dobu mimo hru

Třiadvacetiletý levonohý obránce se od národního týmu odpojil po přesunu do Londýna, kde mužstvo čeká úterní odveta s Anglií na Wembley. Jenže problém nekončí jedním zmeškaným zápasem. Chaloupek je devátým hráčem, o kterého trenér Santi Denia během jediného říjnového srazu přišel, a šestým slávistou. Z původních sedmi červenobílých v nominaci zůstává k dispozici už jen Michal Sadílek. Navíc ve Španělsku viděl červenou kartu kapitán Ladislav Krejčí, takže stoperská dvojice z posledního utkání se rozpadla kompletně. Pro Slavii je situace stejně nepříjemná: první ostrý zápas po reprezentační pauze se hraje za pět dní.
Šest slávistů pryč, jeden zůstal
Když
Slavia v září oznamovala sedm hráčů v Deniově nominaci, vypadalo to jako potvrzení síly klubu. O dva týdny později je bilance opačná. Zima, Vlček, Jurásek, Provod, Chorý, všichni odstoupili ještě před Chaloupkem, každý z jiného důvodu, ale výsledek je stejný: slávistický blok v národním týmu de facto neexistuje.
Klub se k vlně absencí vyjádřil v
otevřeném dopise šéfredaktoru deníku Sport, kde odmítl spekulace o účelových omluvenkách a výslovně pojmenoval přetížení jako příčinu části zdravotních problémů. Kombinace ligového programu, Ligy mistrů a reprezentačních srazů podle vedení Slavie vytváří zátěž, kterou těla hráčů jednoduše nevydrží. Co zbývá Deniovi na Wembley
Krejčí nesmí hrát kvůli červené kartě. Chaloupek je zraněný. Dva pilíře středu obrany zmizeli během 48 hodin. Deniovi reálně zbývají tři varianty pro stoperskou dvojici:
Robin Hranáč, nejzkušenější z dostupných středních obránců Martin Vitík, pravonohá alternativa se zkušeností z evropských pohárů Ondřej Kričfaluši, nejmladší z trojice, ale v nominaci figuruje
Na krajích obrany se nabízejí Jiří Sláma a Ondřej Zmrzlý. Definitivní sestavu Denia před zápasem nezveřejnil, ale z jeho dřívějších výroků pro
Sport.cz je zřejmé, že situaci vnímá spíš jako test přestavby než jako krizi. Mluvil o „zápalu a odhodlání“ a o tom, že Liga národů je ideální prostor pro růst. Jenže růst na Wembley bez zaběhlé stoperské dvojice je docela tvrdá zkouška. Slavii hoří kalendář
Chaloupek má v sezoně 2026/27 na kontě devět zápasů, 390 minut, gól a asistenci. Není to statistika náhradníka, je to číslo stopera, který pravidelně hraje. A právě proto je jeho výpadek pro Slavii tak citelný.
Říjnový program červenobílých vypadá takto:
Datum Soupeř Soutěž 9. října Zlín (venku) Liga 13. října Sabah (Baku) Liga mistrů 17. října Hradec Králové Liga 20. října Fenerbahçe Liga mistrů
Zranění vzniklo 3. října. Při veřejně zmiňované několikatýdenní absenci je start proti Zlínu prakticky vyloučený a účast v Baku deset dní po zranění vypadá přinejmenším velmi nejistá. Přesný stupeň poranění zadního stehenního svalu klub dosud nezveřejnil, hráč teprve míří na vyšetření. Bez výsledků jde každý odhad návratu jen po povrchu.
Načasování dělá z problému krizi
Jedno svalové zranění jednoho stopera by za normálních okolností nebylo téma na velký poplach. Ale okolnosti normální nejsou. Slavia řeší paralelně zdravotní potíže Juráska, Provoda i dalších. Reprezentace skládá obranu z toho, co zbylo. A kalendář obou týmů nepovolí ani den navíc.
Chaloupkovo zranění není katastrofa samo o sobě. Je to ale poslední dílek do mozaiky, která ukazuje, jak tenká je linka mezi ambiciózním programem a fyzickým kolapsem kádru. Slavia i český nároďák teď platí účet za podzim, ve kterém se hraje všechno najednou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl