Francouzský styl bez cukrářského stresu: Smetanový skleničkový dezert, který zvládnete doma

nemusí znamenat hodiny v kuchyni ani složité pečení. Tento recept staví na Smetanový dezert crème fraîche, dvou druzích čokolády a višních. Výsledek vypadá, jako byste ho přinesli z cukrárny. Vrstvený dezert ve sklenici je hotový dřív, než stihne přijít návštěva. Crème fraîche: proč se hodí víc než obyčejná smetana ke šlehání
Crème fraîche je fermentovaná smetana, většinou s tučností kolem 30 až 40 %. Proti klasické smetaně ke šlehání má lehce nakyslou chuť, což se u sladkých dezertů docela hodí. Krém pak nepůsobí tak těžce a sladkost čokolády s višněmi se trochu zklidní. Recept na smetanový francouzský dezert
Ingredience pro přípravu Mléko – 250 ml Cukr – 40 g (do mléčné základny) Prášek do pečiva – 35 g Crème fraîche -200 ml Cukr – 40 g (do crème fraîche) Čokoláda na vaření (mléčná nebo hořká) – 150 g Bílá čokoláda – 100 g Višně bez pecek ve sladkém nálevu – přibližně 300 g Postup přípravy nepečeného dezertu se smetanou
1. Mléko nalijte do menšího hrnce a zahřívejte na středním plameni. Vařit by se nemělo. Přidejte 40 g cukru a míchejte, dokud se úplně nerozpustí.
2. Do teplého mléka vsypte
prášek do pečiva a hned ho metlou zapracujte. Směs nechte 2 až 3 minuty stát. Lehce napění a trochu zhoustne, nelekejte se toho.
3.
Mléčnou čokoládu, případně hořkou, pokud ji máte raději, nalámejte na menší kousky a rozpusťte ve vodní lázni. Mikrovlnná trouba poslouží také, jen postupujte po 30vteřinových intervalech a pokaždé čokoládu promíchejte. Rozpuštěnou čokoládu vmíchejte do mléčné směsi, spojte dohladka a nechte dojít na pokojovou teplotu.
4. Stejným způsobem rozpusťte i
bílou čokoládu. Zatím ji dejte stranou, za chvíli přijde na řadu.
5. Crème fraîche vyšlehejte se zbývajícími 40 g cukru. Ručním šlehačem stačí zhruba 2 minuty, hmota se provzdušní a bude působit lehčeji.
6. Vyšlehanou crème fraîche rozdělte přibližně na dvě poloviny. Do jedné vmíchejte vychladlou směs s mléčnou čokoládou, do druhé rozpuštěnou bílou čokoládu. Získáte dva krémy, každý s trochu jinou chutí i barvou.
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7. Višně slijte z nálevu a nechte okapat na papírové utěrce. Nálev zatím nevylévejte. Jedna dvě lžíce se můžou hodit při servírování, pokud budete chtít dezert trochu odlehčit šťávou.
8. Připravte si vyšší sklenice nebo dezertní pohárky. Na dno dejte vrstvu višní, asi 2 až 3 lžíce do každé sklenice.
9. Na višně nalijte tmavý čokoládový krém, zhruba do třetiny výšky sklenice.
10. Přidejte další višně a na ně bílý čokoládový krém, skoro až k okraji.
11. Sklenice zakryjte potravinářskou fólií a dejte do lednice nejméně na
2 hodiny. Když máte čas, nechte je chladit přes noc. Krémy zpevní a chutě se líp propojí.
12. Před podáváním dejte navrch pár višní. Můžete přidat i trochu nastrouhané čokolády nebo lístek máty, pokud ho máte po ruce.
Foto: Cooky.cz, Smetanový dezert jako z francouzské cukrárny: Doma ho vyžadují každý víkend a já ho dělám ráda Naše tipy: jak dezert obměnit a co funguje nejlépe
Dezert jsme zkoušeli v několika variantách a docela příjemně nás překvapilo, že drží tvar i druhý den. V lednici se krémy ještě usadí a chuť je výraznější. Praktická potíž je spíš v tom, že ke druhému dni se ty skleničky často vůbec nedopracují.
Pár drobností, které stojí za vyzkoušení: Višně můžete nahradit malinami nebo třešněmi. Kyselejší ovoce krém pěkně odlehčí a u světlého krému navíc dobře vypadá. Když nemáte crème fraîche, použijte zakysanou smetanu 18 %. Krém bude trochu řidší, chuťově se ale dostanete poměrně blízko. Do tmavého krému se dá přidat špetka mleté skořice nebo chilli. Skořice s čokoládou funguje spolehlivě, chilli nechá jen lehce pikantní dozvuk. Podávejte dobře vychlazené rovnou ve sklenici. Nic se nevyklápí, nic se nemusí přenášet na talíř.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz