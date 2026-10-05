Polský Souček míří do Premier League. Nowak je podle fotbalového experta ještě lepší

Slova padla na kanálu Łączy Nas Piłka krátce po říjnovém reprezentačním srazu, během něhož dvaadvacetiletý záložník Slavie Praha prošel cestu od debutanta k opoře základní sestavy ve třech zápasech. Cash nezmínil žádný konkrétní klub ani termín. Přesto jeho věta „přijde do Premier League“ rezonuje, protože ji říká člověk, který anglický fotbal zná zevnitř: šest sezon v dresu Villy, přes sto padesát startů v nejsledovanější lize světa.
Co přesně Cash řekl, a co ne
Důležitý je kontext. Srovnání se Součkem do rozhovoru vnesl reportér, který zmínil, že v Česku se Nowakovi přezdívá „polský Souček“. Cash na to naskočil a vyhrotil: Nowak je podle něj lepší s míčem u nohy, je to box-to-box záložník, který zároveň vyhrává hlavičkové souboje. V téže pasáži ho přirovnal i ke Stevenu Gerrardovi, což posouvá obraz od defenzivně orientovaného Součka k dynamičtějšímu, ofenzivnějšímu středopolaři.
Co Cash neřekl: žádné jméno klubu, žádné přestupové okno, žádná částka. Slovo „brzy“ je jediný časový údaj. Jde o veřejné doporučení, ne o přestupovou zprávu. Ale právě proto stojí za pozornost: hráč Premier League vědomě rámuje spoluhráče jako exportní zboží pro anglický trh.
Tři zápasy, které změnily optiku
Říjnový sraz polské reprezentace dal Nowakovi příležitost, kterou využil s chirurgickou přesností. Proti Bosně a Hercegovině (0:0) nastoupil po přestávce na svůj debut a stal se historicky prvním hráčem, který za Polsko debutoval z české ligy. Za necelou půlhodinu na hřišti si připsal:
- 33 kontaktů s míčem
- 26 přihrávek (22 přesných)
- 3 vyhrané souboje ze 3
- 3 vyhrané vzdušné duely ze 3
O tři dny později už stál v základní sestavě proti Švédsku. A proti Rumunsku (6:0) znovu. PZPN ho zpětně označil za jedno z největších zjištění celého srazu. Z nováčka se během deseti dnů stal hráč, o kterém mluví celá polská kabina.
Slavie drží silné karty
Pokud by se zájem z Anglie skutečně zhmotnil, Slavie není v pozici, kdy by musela jednat pod tlakem. Klub Nowaka přivedl v červnu 2026 z Górníku Zabrze za 2,4 milionu eur a podepsal s ním smlouvu do června 2030. Čtyři roky kontraktu jsou v jednáních o přestupu zbraň.
Sportovně záložník funguje okamžitě: devět ligových zápasů, čtyři góly, jedna asistence, 528 odehraných minut. Trenér Jindřich Trpišovský součkovské srovnání komentoval už v létě, připustil podobnost „v boxu“, ale zdůraznil rozdíly: Nowak má podle něj širší akční rádius, lepší střelu a hraje výš. „Je to hodně vzdálená paralela,“ řekl po zápase se Slováckem. Jinými slovy: Nowak není kopie, je to jiný typ hráče se srovnatelným stropem.
Ještě před příchodem do Prahy se o Nowaka podle Kanału Sportowego zajímaly kluby z Belgie, Itálie a anglické Championship. Premier League tehdy v otevřených zdrojích nefigurovala. Teď, po reprezentačním průlomu a Cashově veřejném razítku, se situace mění, minimálně v rovině pozornosti.
Doporučení, ne transfer
Cashova slova mají váhu, ale je třeba je číst správně. Obránce Villy není skaut ani sportovní ředitel. Je to spoluhráč, který viděl Nowaka zblízka na srazu a byl z něj nadšený natolik, že to řekl před kamerou. To samo o sobě přestup nedělá. Dělá ale něco jiného: zvyšuje exponovanost hráče v prostředí, kde se rozhodnutí o transferech rodí.
Slavie má čas, smlouvu i sportovní důvod Nowaka držet. Nowak má věk, fyzický profil i reprezentační výtah, které z něj dělají reálného kandidáta na export. Jediné, co zatím chybí, je konkrétní nabídka na stole. A právě to je rozdíl mezi příběhem, který se teprve píše, a příběhem, který už má konec.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl