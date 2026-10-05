Útočník Naderi promluvil o změně české mentality. Výsledky přijdou časem

Třiadvacetiletý útočník Rangers odehrál v Málaze první minuty v českém dresu a po závěrečném hvizdu nemluvil o porážce. Mluvil o atmosféře, o klucích kolem sebe, o tom, jak ho kabina přijala a jak rychle cítil, že tenhle tým se nehroutí po chybě. Člověk, který do národního mužstva vstoupil zvenčí, narozený v Drážďanech, vychovaný v německém fotbale, popsal náladu, kterou domácí prostředí dlouho postrádalo. A právě ten vnější pohled dává jeho slovům jinou váhu než obvyklé pozápasové fráze.
Nováček bez starých traumat
Naderi nemá v paměti bolestivé porážky posledních let. Nepřežíval rozklady v kabině, nezažil éru, kdy se po neúspěchu hledali viníci. Přišel na sraz, strávil s mužstvem pár dní a okamžitě četl energii, která ho zaujala. „Vedle sebe jsem měl samé ohromné kluky,“ řekl po zápase. Zdůraznil, že ani nepovedený první dotek ho nesměl rozhodit, a tým kolem něj to přesně tak vyzařoval.
To je podstatný detail. Hráč, který přichází bez zátěže a bez potřeby obhajovat minulost, funguje jako lakmusový papírek. Buď v kabině ucítí rezignaci, nebo víru. Naderi ucítil víru.
Druhý poločas jako důkaz
Slova o změně mentality by zůstala prázdná, kdyby je nepodpíral průběh zápasu. První půle patřila Španělsku, úřadujícím mistrům světa, kteří v Málaze natahovali sérii na desátou soutěžní výhru v řadě. Jenže po přestávce se obraz změnil.
Matěj Sláma snížil na 1:2 a Česko začalo tlačit. Pak přišel moment, který mohl všechno převrátit: Naderi dorážel míč do sítě, stadion ztišil, jenže rozhodčí odvolal gól kvůli předchozímu faulu Václava Červa v souboji před zakončením. Experti se shodli, že verdikt byl správný. Místo průběžného 2:2 nakonec Španělé v závěru upravili na 3:1.
Přesto: favorit v posledních dvaceti minutách znervózněl. Česko ho dostalo do situací, které si proti Chorvatsku ani Anglii nevytvořilo. Porážka zůstala porážkou, třetí v řadě pod Santiagem Deniou. Ale její druhá půle vypadala jinak než cokoli předtím.
Denia staví na procesu, ne na tabulce
Trenér Denia po zápase potvrdil stejnou linku jako jeho debutant. Mluvil o velkém nasazení, o tom, že hráči přijímají cestu, po které tým jde, a o vědomém rozhodnutí dávat minutáž nováčkům právě v těžkých zápasech. Není to alibismus, je to strategie. Debutanti mají sbírat reprezentační zkušenosti proti nejsilnějším soupeřům, protože právě tam se ukáže, jestli na to mají.
Tři zápasy, nula bodů. Tabulka skupiny A3 je nemilosrdná. Jenže Denia nebuduje tým pro říjnový sraz, buduje ho pro kvalifikaci mistrovství světa. A v tomto rámci dává smysl obětovat body za to, že Naderi, Sláma a další dostanou ostrý křest proti Španělsku místo proti papírově slabšímu soupeři.
Cesta od Drážďan přes Jablonec do Málagy
Naderiho příběh sám o sobě ilustruje, jak se český fotbal otevírá. Syn české matky a bulharského otce vyrostl v Drážďanech, prošel mládeží Borussie Mönchengladbach, v Hanse Rostock nastřílel osm gólů a přidal pět asistencí v osmnácti zápasech, a v lednu 2026 přestoupil do Rangers. Na český radar naskočil v srpnu, když rozhodl první zápas play-off Konferenční ligy proti Jablonci. Krátce poté mu podle jeho slov zavolal Pavel Nedvěd. Naderi neváhal: „Česko pro mě byla jasná volba.“
Babička v Praze, čeština z domova, matka jako most mezi dvěma zeměmi. A teď neuznáný gól proti mistrům světa jako první reprezentační vzpomínka.
Už v úterý ho čeká Wembley a Anglie. Pokud Denia drží svou filozofii, Naderi může být klidně v základní sestavě. První platný gól v národním dresu zatím dluží, ale způsob, jakým o českém týmu mluví, naznačuje, že mu na jeho splacení opravdu záleží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl