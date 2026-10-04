Levandule před zimou: S řezem počkat a odstranit poškozené části

Provoní a zkrášlí každý exteriér. Levandule patří k rostlinám, které dokážou na zahradě dělat radost řadu let. Před příchodem zimy ale vyvstává otázka, zda ji ještě na podzim zastřihnout, nebo raději nechat být. Právě načasování řezu může ovlivnit, jak snadno rostlina zvládne chladné měsíce a jak bude vypadat příští sezonu.
S velkým řezem je lepší počkat
U levandule není vhodné provádět na podzim hluboký řez do starého, zdřevnatělého dřeva. Z takových částí totiž nemusí rostlina dobře obrazit. Pokud ji tedy chcete před zimou upravit, odstraňte především odkvetlá květenství a případné poškozené nebo suché části.
Silnější tvarovací řez je zpravidla lepší naplánovat na jaro, kdy je možné snadněji poznat, které části rostliny zimu přežily. Jarní řez zároveň podpoří kompaktní růst a zabrání tomu, aby levandule postupně dřevnatěla a rozpadala se do stran.
Tip: Levandule v květináči. Podstata tkví na daném druhu a péči o rostlinu.
Proč není dobré stříhat příliš pozdě
Podzimní počasí bývá proměnlivé. Po řezu zůstávají na rostlině čerstvé rány, které se před příchodem mrazů nemusí dostatečně zacelit. To může být u citlivějších nebo mladých rostlin nevýhodou. Zvlášť pokud se po řezu rychle ochladí a zároveň přichází vlhké počasí. Pokud je levandule zdravá, hustá a dobře tvarovaná, nemusíte ji před zimou stříhat vůbec. Odstranění odkvetlých stonků je spíše otázkou vzhledu než nezbytného podzimního zásahu.
Foto: Pixabay
V říjnu je třeba myslet hlavně na ochranu
V říjnu je důležitější než radikální řez připravit levanduli na vlhko a mráz. Rostlina nemá ráda přemokřenou půdu, proto jí prospívá dobře propustné stanoviště. U mladých rostlin může pomoci lehká zimní ochrana, například chvojí, které zároveň umožní proudění vzduchu.
Pozor také na příliš vydatné zalévání. Levandule je středomořská rostlina a přebytek vody jí může v chladném období uškodit více než samotný mráz. Pokud tedy řešíte, co s levandulí na podzim, platí jednoduché pravidlo, tj. žádný radikální řez, ale spíše šetrná údržba a dobrá příprava na zimu.
Zdroj: autorka
Náhledové foto: Radek Štěpán, fotogalerie: Pixabay
The post Levandule před zimou: S řezem počkat a odstranit poškozené části first appeared on Naše zahrada.