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Levandule před zimou: S řezem počkat a odstranit poškozené části

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Provoní a zkrášlí každý exteriér. Levandule patří k rostlinám, které dokážou na zahradě dělat radost řadu let. Před příchodem zimy ale vyvstává otázka, zda ji ještě na podzim zastřihnout, nebo raději nechat být. Právě načasování řezu může ovlivnit, jak snadno rostlina zvládne chladné měsíce a jak bude vypadat příští sezonu.
Levandule po sezoně

Levandule po sezoně

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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