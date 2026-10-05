Sparťanský záložník Macek se vyjádřil ke stylu, který v nároďáku nastolil španělský kouč Denia

Roman Macek stál v sobotu 3. října 2026 v mixzóně stadionu Carlose Tartiera v Oviedu a řekl větu, která po třetí porážce v řadě zněla skoro vzdorovitě: „Je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme. To je během tohoto srazu to nejdůležitější.“ Sparťanský záložník tím poprvé jako hráč nahlas pojmenoval něco, co se dosud ozývalo hlavně z trenérské lavičky, že výsledky a projekt Santiho Denii se zatím vyvíjejí odděleně a že v tuhle chvíli má přednost projekt.
Co přesně Macek řekl a proč to není fráze
Výrok by se dal snadno přeslechnout jako pozápasová diplomatická formulace. Jenže kontext mu dává váhu. Macek nemluvil po remíze ani po těsné prohře s favoritem. Česko právě inkasovalo tři góly, v tabulce skupiny A3 Ligy národů zůstalo poslední bez bodu, za Španělskem (9), Anglií (6) i Chorvatskem (3). A přesto záložník neřešil výsledek, ale směřování.
Nebyl to náhlý obrat. Už v rozhovoru pro iSport před srazem popisoval, že od nového trenéra čekal jiný způsob hry a věřil, že do něj může zapadnout svým profilem tvořivé šestky. Denia s ním podle jeho slov hodně komunikoval, ukazoval mu konkrétní situace na videu. Když pak v Oviedu dostal poprvé v kariéře místo v základní jedenáctce národního týmu, nešel na hřiště naslepo.
Co se za „nastolenou cestou“ skrývá
Deniova filozofie se dá z veřejných výroků a taktických analýz rozložit do několika principů:
- Kompaktnost bez míče – soudržná obranná práce celého bloku, ne individuální souboje.
- Kvalitní přechody do útoku – rychlé a strukturované, ne nahodilé nakopávání.
- Větší práce s míčem – krátké kombinace, poziční výstavba, kontrola tempa.
- Flexibilní střed hřiště – trojice středových hráčů se pohybuje a rotuje, místo aby stála ve fixních pozicích.
Pro srovnání: na mistrovství světa 2026 pod Miroslavem Koubkem mělo Česko podle analýzy Livesportu jen 42,6 % držení míče a 78,3 % přesnost přihrávek. Identita týmu oscilovala mezi hlubokým blokem a poziční hrou, aniž by zvládla jedno, nebo druhé. Denia chce jasnou volbu, a ta volba je španělská.
Že nejde jen o proklamaci, potvrdil nečekaný svědek. Thomas Tuchel před zápasem Anglie s Českem na tiskové konferenci prohlásil, že v české hře vidí „španělské principy“, flexibilitu středu a nové myšlenky. Když soupeřův trenér rozpozná změnu po dvou zápasech, něco se děje.
Oviedo jako paradox: nejhorší výsledek, nejlepší pasáž
Porážka 1:3 vypadá na papíře nejhůř ze tří zápasů. Proti Chorvatsku padlo Česko 1:2 při Deniově debutu, doma s Anglií 0:2 v dlouhém oslabení po vyloučení Pavla Šulce. Jenže právě ve Španělsku přišel herně nejživější druhý poločas. Jiří Sláma snížil na 1:2, vzápětí Ryan Naderi dostal míč do sítě, gól na 2:2 ale rozhodčí neuznal kvůli předchozímu útočnému faulu Lukáše Červa.
Macek k tomu řekl, že v tu chvíli sahali po bodu. Místo vyrovnání přišel v závěru třetí gól Španělska. Skóre 1:3 tak zastírá dvacet minut, kdy Česko hrálo vyrovnanou partii s úřadujícím mistrem Evropy. Sláma po zápase přidal ještě postřeh o Lamine Yamalovi: „Je někde úplně jinde.“ Macek ho označil za světovou extratřídu. Ale ani Yamal nezabránil tomu, aby český tým ve druhém poločase ukázal záblesky toho, co Denia buduje.
Co říká sám Denia, a proč to ladí s Mackem
Na pozápasové tiskové konferenci trenér podle Sport.cz prohlásil, že hráči vědí, která cesta je správná. Důležitý je podle něj způsob hry, chování týmu a víra v nastolený směr. Pro ČTK dodal, že je nadšený z přístupu i výkonu a že se tým zlepšuje.
Tady je podstatné, že Macek a Denia mluví stejným jazykem nezávisle na sobě, hráč v mixzóně, trenér na tiskovce. V kabině se zatím nepodařilo dohledat opačný hlas. Žádný citát typu „musíme víc bodovat“ nebo „styl je hezký, ale potřebujeme výsledky“. To neznamená, že taková frustrace neexistuje. Znamená to, že po třech zápasech ji nikdo veřejně neventiluje.
Wembley jako další test trpělivosti
V úterý 6. října čeká Česko zápas na Wembley proti Anglii, která den předtím rozstřílela Chorvatsko 7:0. Výkop je ve 20:45 českého času, ČT sport začíná přímý přenos od 20:30. Česko pojede bez vykartovaného kapitána Ladislava Krejčího, což Deniovu flexibilní trojici ve středu hřiště rovnou otestuje z nouze.
Čtyři zápasy bez bodu by znamenaly reálnou hrozbu sestupu z Ligy A; podle pravidel UEFA dva nejhůře postavené čtvrté týmy padají přímo do Ligy B, další dva jdou do baráže. Zbývají tři kola. Prostor na trpělivost se zužuje, ale Macek v Oviedu naznačil, že alespoň část kabiny je ochotná ho Deniovi dát.
Sparťanský záložník v sobotu nepopsal jen zápas. Popsal rozhodnutí věřit procesu, který zatím nemá jediný bod, ale má čitelný směr. Jestli ten směr přežije i Wembley, ukáže úterní večer.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl