Portugalsko řeší spor s Ronaldem. Po Cristianově úprku z reprezentačního srazu je na programu klíčová schůzka

Jednačtyřicetiletý kapitán odešel poté, co trenér Jorge Jesus veřejně oznámil, že ho nenasadí ani do druhého zápasu reprezentačního okna, a dodal, že žádný hráč nebude měnit jeho trenérské myšlení. Ronaldo zareagoval příspěvkem na Instagramu, nasedl do soukromého letadla a zmizel. Portugalský svaz FPF jeho odchod oficiálně potvrdil a prezident Pedro Proença osobně přijel situaci hasit. Teď se chystá další kolo mediace, a jeho výsledek rozhodne nejen o listopadové nominaci, ale o tom, kdo má v portugalské reprezentaci poslední slovo.
Co přesně se na srazu stalo
Časová osa konfliktu se dá rekonstruovat poměrně přesně. Dne 27. září Portugalsko hrálo v Lize národů proti Norsku. Ronaldo seděl na lavičce, přestože se dlouze rozcvičoval, a nakonec nezasáhl do hry. Po zápase odešel z trávníku bez pozdravu fanouškům. Následující dva dny nepřišel na běžný týmový trénink; podle FPF pracoval individuálně v posilovně.
Zlom přišel 30. září ráno. Jesus na tiskové konferenci před utkáním s Dánskem řekl, že Ronaldovi dopředu oznámil, že nenastoupí ani proti Norsku, ani proti Dánsku. Přiznal jedinou chybu: nechal ho rozcvičovat, ačkoli věděl, že ho nepošle na hřiště. A pak přidal větu, která konflikt přiostřila: „Žádný hráč nebude měnit mé trenérské myšlení.“ Krátce nato Ronaldo sraz opustil. Svou verzi slíbil vysvětlit později. Dosud tak neučinil.
Svaz jako prostředník
Prezident FPF Proença nezůstal pasivní. Podle zákulisních informací A Boly se ještě 30. září ráno v hotelu reprezentace uskutečnila třístranná schůzka: Proença, Jesus, Ronaldo. Co přesně si řekli, veřejně známo není. Výsledek ale mluví sám: Ronaldo stejně odletěl.
Nyní svaz připravuje další mediační kolo. Jesus už podle A Boly dal souhlas s účastí na „mírovém summitu“. Čeká se na signál od Ronalda. Konkrétní datum ani místo schůzky zatím potvrzené nejsou, ale cíl je jasný: přiblížit pozice obou stran před listopadovou nominací. Na programu je 14. listopadu domácí zápas s Dánskem, o tři dny později výjezd do Walesu.
Důležitý detail: Jesus podle zákulisních zdrojů Ronalda do listopadové nominace chce. Zároveň ale platí pravidlo, které A Bola formuluje jednoznačně: pokud má přijít definitivní konec Ronalda v reprezentaci, musí to vyhlásit on sám. Trenér ho nevyžene.
Tým bez Ronalda nezkolaboval
Sportovní kontext celou situaci komplikuje, ale jinak, než by čekal kdokoli z Ronaldova tábora. Portugalsko bez svého kapitána vyhrálo v Dánsku 4:2 a doma porazilo Norsko 2:1. Šest gólů ve dvou zápasech, jistota čtvrtfinále Ligy národů. Kapitánskou pásku proti Dánsku převzal Bruno Fernandes.
Čísla mluví jasně: s Ronaldem v sestavě Portugalsko v tomto okně porazilo Wales 1:0 a Norsko 2:1. Bez něj dalo víc gólů a působilo pohyblivěji v presingu. To neznamená, že Ronaldo je přítěží, jeho instinkt v šestnáctce a hrozba ze standardních situací zůstávají reálné. Ale znamená to, že svaz i trenér jednají z pozice síly, ne z pozice zoufalství.
Kabina drží neutrál
Navenek se spoluhráči staví nad spor. Rúben Dias označil Ronaldův odchod za „moment frustrace“. Bruno Fernandes po soukromém hovoru s Ronaldem vyzval Portugalce, aby se nedělili na tábory, a zdůraznil, že Ronaldo zůstává největším symbolem reprezentace. Žádný hráč veřejně nepodpořil ani Jesusovu tvrdou linii, ani Ronaldův odchod. Tlumicí diplomacie.
Jenže právě tahle diplomacie ukazuje, jak moc je situace napjatá. Když musí Bruno Fernandes veřejně žádat národ o jednotu kvůli reprezentačnímu srazu, nejde o běžnou rozmíšku po prohraném zápase. Jde o strukturální otázku: může největší ikona portugalského fotbalu podléhat stejným trenérským pravidlům jako zbytek kádru?
Co je ve hře v listopadu
Nejsilnější pracovní scénář podle dostupných informací není okamžitý konec, ale návrat za nových podmínek. Ronaldo by se vrátil do nominace, ovšem bez záruky základní sestavy, v režimu řízené minutáže, kterou určuje trenér, ne hráč. Pro jednačtyřicetiletého útočníka z Al-Nassru by to znamenalo přechod z role nedotknutelné hvězdy do pozice, kterou dosud nikdy nemusel přijmout.
Pokud Ronaldo tento rámec akceptuje, listopadová nominace je otevřená. Pokud ne, čeká portugalský fotbal něco, co si generace fanoušků nedokáže představit: reprezentace bez CR7, a to ne kvůli zranění nebo formě, ale kvůli sporu o autoritu.
Míč je na Ronaldově straně hřiště. A tentokrát s ním nemůže driblovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl