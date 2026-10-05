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Portugalsko řeší spor s Ronaldem. Po Cristianově úprku z reprezentačního srazu je na programu klíčová schůzka

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Cristiano Ronaldo opustil 30. září reprezentační sraz v Kodani. Teď se rozhoduje, jestli se vůbec vrátí.
Portugalsko řeší spor s Ronaldem. Po Cristianově úprku z reprezentačního srazu je na programu klíčová schůzka

Portugalsko řeší spor s Ronaldem. Po Cristianově úprku z reprezentačního srazu je na programu klíčová schůzka

Zdroj: UEFA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 01:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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