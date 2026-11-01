Domácí lékárnička: Co zkontrolovat před začátkem zimy

S příchodem chladných měsíců přibývá nachlazení, bolesti v krku i drobných úrazů. Právě tehdy se hodí mít doma vše potřebné, místo abychom na poslední chvíli hledali teploměr nebo zjistili, že potřebný lék je už dávno po expiraci. Podzim je ideální příležitostí udělat v domácí lékárničce pořádek a připravit ji na zimní sezonu.
Léky a jejich použitelnost
Začněte tím nejdůležitějším: projděte všechny léky a přípravky, které doma uchováváte. U každého zkontrolujte datum použitelnosti, stav obalu a případné změny barvy, konzistence nebo zápachu. Zvláštní pozornost věnujte sirupům, očním kapkám a dalším přípravkům, jejichž použitelnost může být po otevření omezená. Datum uvedené na obalu totiž nemusí platit po celou dobu, pokud výrobce stanovuje kratší lhůtu od prvního otevření.
Prošlé léky nepoužívejte a nevyhazujte je do běžného odpadu ani do toalety. Odneste je do lékárny, která zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Stejně postupujte u přípravků, u nichž si nejste jistí správným skladováním nebo jejichž vzhled se změnil.
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Základní vybavení
Před zimou se vyplatí zkontrolovat zásobu léků proti bolesti a horečce, přípravků na uvolnění nosu nebo pastilek na bolest v krku. Hodit se mohou také prostředky na rehydrataci při průjmu, digitální teploměr, náplasti, sterilní krytí, obinadlo, dezinfekce na drobné rány a pinzeta.
Výbavu přizpůsobte potřebám celé domácnosti. Máte-li děti, ověřte věkové omezení a dávkování jednotlivých přípravků. Léky pro dospělé nelze automaticky podávat dětem v menším množství. U pravidelně užívaných léků zkontrolujte, zda jejich zásoba vystačí na další týdny. Při nejistotě ohledně výběru nebo kombinování přípravků se poraďte s lékárníkem.
Správné skladování
Ani lék s neprošlou expirací nemusí být vhodný k použití, pokud byl uložen v nevhodných podmínkách. Lékárnička proto nepatří do koupelny, kde se střídá vlhkost a teplota, ani na parapet vystavený slunečnímu záření. Vhodnější je suché a chladnější místo mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
Léky ponechávejte v původních obalech, abyste mohli snadno ověřit jejich název, dávkování a dobu použitelnosti. Některé přípravky vyžadují skladování v chladničce, jiné naopak nesmějí zmrznout. Vždy se proto řiďte pokyny na obalu nebo v příbalové informaci.
Foto: Pixabay
Přehled zásob
Než vyrazíte do lékárny, sepište si, co skutečně chybí. Předejdete tak zbytečným nákupům a hromadění několika podobných přípravků. Pozornost věnujte zejména kombinovaným lékům na nachlazení, které mohou obsahovat stejnou účinnou látku. Jejich současné užívání by mohlo vést k překročení doporučené dávky.
Domácí lékárnička nemusí být přeplněná. Podstata tkví ve správném výběru přípravků, bezpečné uložení a pravidelná kontrola. Několik minut věnovaných přípravě před zimou vám pomůže mít potřebné věci přehledně po ruce právě ve chvíli, kdy je budete potřebovat.
Zdroj: autorka, https://www.mskruh.cz/clanky/info-domaci-lekarnicka-musi-pod-kontrolou-na-co-si-dat-pozor
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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