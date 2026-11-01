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Domácí lékárnička: Co zkontrolovat před začátkem zimy

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Dennívýzva
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S příchodem chladných měsíců přibývá nachlazení, bolesti v krku i drobných úrazů. Právě tehdy se hodí mít doma vše potřebné, místo abychom na poslední chvíli hledali teploměr nebo zjistili, že potřebný lék je už dávno po expiraci. Podzim je ideální příležitostí udělat v domácí lékárničce pořádek a připravit ji na zimní sezonu.
léky

léky

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:00

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