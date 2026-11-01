Pokojovky zaléváme často špatně. Jednoduchý trik s prstem prozradí, kdy potřebují vodu

Jak správně zalévat pokojovky? Některé potřebují hodně vody, jiné nesnášejí přemokření. Podívejte se na jednoduchý trik, který usnadní zalévání u všech pokojovek, které máte doma.
Jak správně zalévat pokojové rostliny
Pokojovky jsou rostliny, které nám dělají radost celoročně. Jejich péče má oproti venkovním květinám svá pravidla. Jak správně zalévat pokojovky, aby pěkně vypadaly a zdravě rostly? Každá rostlina vyžaduje jiný způsob zálivky, protože každá pochází z jiných klimatických oblastí. Na to, jak správně zalévat rostliny pěstované doma, existuje jeden malý a léty osvědčený trik! Čtěte také: Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči: připravíte z nich likér i domácí dobroty Jak vytvořit pro pokojovky správné podmínky?
Pokojové rostliny jsou exotické druhy, které se musí pěstovat v interiéru nebo v zimních zahradách, protože by celoroční pobyt venku v našich klimatických podmínkách nepřežily. Jsou to rostliny, které vyžadují takové podmínky, které odpovídají jejich domovině. U jednotlivých druhů záleží na světle, kvalitě půdy, zálivce, obsahu živin i vzdušné vlhkosti. Všechny tyto aspekty jsou klíčové k tomu, aby vám pokojovky dobře rostly a prospívaly po dlouhé roky.
Když si přinesete novou pokojovou rostlinu domů, přečtěte si její požadavky na půdu a světlo. Pořídili jste si orchideje? Ty si zaslouží substrát určený právě pro ně. Obsahuje velké množství živin a složený je z kúry, která simuluje jejich přirozené prostředí. Máte kaktus? Pořiďte mu speciální zeminu určenou pro sukulenty. Spolu s vhodným substrátem souvisí také zálivka. Různé druhy substrátů zadržují vodu různým způsobem. Slunná a teplá stanoviště urychlují vysoušení nebo naopak stinná a chladná stanoviště zadržují v zemině vodu.
Čtěte také: Co vysázet na podzim do vyvýšeného záhonu: Špenát, cibule, česnek a další zelenina Správné zalévání pokojovek má svá pravidla – pomocí jednoduchého triku s prstem zjistíte, zda pokojovka potřebuje zalít. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak zalévat pokojovky krok za krokem
Nejčastější příčiny vzniku
chorob u pokojových rostlin vznikají nesprávným zaléváním. Rostliny jsou pěstované v nádobách, proto mohou být vystavené příliš vlhkému prostředí. I když mají květináče odtokové dírky, voda zachycená v okrasném květníku může způsobit, že rostlinám začnou uhnívat kořeny nebo se v půdě začne množit plíseň.
Rostliny nikdy nenechávejte stát ve vodě. Takové přemokření zvládnou jen některé druhy. Obecně pokojovkám nesvědčí ani vlhká půda. Zalévejte každou rostlinu individuálně. Dříve, než vezmete do ruky konvičku, stačí udělat malý trik s prstem. Sáhněte asi dva centimetry do hloubky substrátu. Pokud je vlhký, zalévání odložte.
Jak zalévat pokojové rostliny, aby nebyly přemokřené
Pokojovky je možné rozdělit na dvě skupiny: suché a mokré. Do „suchých“ pokojovek patří například palmy, juky, dracény, dračinky, sukulenty, aloe a další rostliny pocházející ze sušších oblastí. Tyto rostliny stačí zalévat jednou až dvakrát za měsíc.
Do „mokrých“ rostlin patří například lopatkovec, kalatea, šáchor, ledviník, alokázie nebo asparágus, ale ani ty nevyžadují stálé vlhko. To znamená, že zálivka je u těchto rostlin častější než u rostlin suchých, ale voda by měla odtéct a nezadržovat se v květináči nebo pod miskou. Ani barevné nebo designové krytky na květináče nemají sloužit jako zásobníky na vodu.
Správné zalévání pokojovek má svá pravidla – jak jednoduše zalévat pokojovky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak jednoduše zalévat pokojovky?
Zahradníci a floristé doporučují zalévat pokojové rostliny do misky nebo krytky. Rostlina během 20 minut vtáhne potřebné množství vláhy a zbytek, který v misce zůstal, by se měl odstranit.
Pro bezpečné zalévání doporučuji rostliny umístit do velké misky nebo například do dřezu, napustit na dno vodu a po 20 minutách je přemístit zpět na misku. Tímto jednoduchým trikem si květina vezme jen tolik vody, kolik skutečně potřebuje, a vy nemusíte složitě přemýšlet, kolik vody nalít do květníku.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku: iReceptar| Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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