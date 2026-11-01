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Pokojovky zaléváme často špatně. Jednoduchý trik s prstem prozradí, kdy potřebují vodu

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Jak správně zalévat pokojovky? Některé potřebují hodně vody, jiné nesnášejí přemokření. Podívejte se na jednoduchý trik, který usnadní zalévání u všech pokojovek, které máte doma. …
Pokojovky zaléváme často špatně. Jednoduchý trik s prstem prozradí, kdy potřebují vodu

Pokojovky zaléváme často špatně. Jednoduchý trik s prstem prozradí, kdy potřebují vodu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 18:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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