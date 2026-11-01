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Juraj Loj vyšetřuje ostatky v sérii Hec a v kinech hraje tyrana. Doma má 20 let krásku z Románu pro ženy a tři děti

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Slovenský herec Juraj Loj aktuálně hraje v detektivní minisérii Hec a v dramatu Divočina. Nedávno navíc podstoupil neinvazivní ošetření pleti.
Zuzana Kanocz a Juraj Loj

Zuzana Kanocz a Juraj Loj

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 18:27

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