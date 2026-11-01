Juraj Loj vyšetřuje ostatky v sérii Hec a v kinech hraje tyrana. Doma má 20 let krásku z Románu pro ženy a tři děti

Juraj Loj se na podzim objevuje hned ve dvou výrazných rolích. V televizní minisérii Hec vyšetřuje nález ostatků na česko-polském pomezí a v kinech aktuálně ztvárňuje toxického partnera ve filmu Divočina. V soukromí naopak tvoří už dvacet let stabilní pár s herečkou Zuzanou Kanócz, se kterou má tři děti, a nedávno podstoupil neinvazivní ošetření pleti.
Tajemný vyšetřovatel v horách a smích na place
Na obrazovkách České televize běží od října detektivní minisérie Hec. Juraj Loj do ní naskočil jako vyšetřovatel Pilný, kterého přivolali z Prahy do odlehlé komunity. Společně s kolegyní Kočí v podání Petry Hřebíčkové tam rozplétají případ požáru historického kostela a nálezu lidských ostatků.
„Mladí lidé jsou vystavováni okolnostem dnešního světa, které je vlastně hecují. Škola, rodina, sociální sítě. A taky se hecují navzájem, z čehož pak může vzniknout tragédie,“ popsal svou roli. Svému detektivovi se podle svých slov snažil vtisknout jinou tvář. Pilný podle něj působí jako mozek celé dvojice a příliš toho nenamluví.
Ačkoliv se štáb pohyboval v ponurém prostředí, před kamerou panovala uvolněná atmosféra. Zásluhu na tom měla hlavně Petra Hřebíčková. „Petra je člověk, který se hrozně moc směje. Byly momenty při natáčení, kdy jsme si museli dát pauzu, protože už to nešlo,“ zavzpomínal.
Toxický manžel v Divočině a ochrana dětí
Koncem října vstoupil do kin film s názvem Divočina. V psychologickém dramatu režisérky Evženie Brabcové dostal Loj roli Milana. Jeho filmová manželka Marta, kterou hraje Klára Issová, před ním utíká s dvěma dcerami k vlastnímu otci. Ten se pro změnu chystá na konec světa a učí vnučky přežít v lese. Herec si tak zopakoval zápornou postavu narcistického tyrana.
„Z hereckého hlediska se snažím postavy prvoplánově nekategorizovat na pozitivní a negativní, ale snažím se představit si, z čeho jejich jednání pramení,“ vysvětlil svůj přístup. Ve scénáři ho nejvíc zasáhl právě motiv vztahu dospělých a jejich potomků, protože má doma tři vlastní děti.
Téma rozpadu rodiny pro něj bylo klíčové. „Když se rozpadne rodina za takových okolností, nejvíc trpí právě děti. Většinou slouží jako hromosvod mezi matkou a otcem a všechno to napětí si pak nesou v sobě,“ dodal.
Dvacet let s kráskou z Románu pro ženy
V osobním životě má k toxickým vztahům daleko. Už zhruba dvacet let tvoří pár se slovenskou herečkou Zuzanou Kanócz, hlavní hrdinkou Laurou z oblíbeného filmu Román pro ženy. Poznali se dva roky po natáčení tohoto snímku a on ji tehdy zaujal tím, jak úžasně voněl a dělal všechno s obrovským nadšením.
Cesta k velké rodině pro ně nebyla snadná. Herečka poprvé otěhotněla po šesti letech vztahu, o miminko ale přišli. „Měla jsem na sebe vztek, hněvala jsem se a vyčítala si, co jsem udělala nebo neudělala. To vše jsem musela zpracovat. Už jen z důvodu, že jsem chtěla další miminko,“ svěřila se k těžkému období pro slovenský deník SME. Nakonec se jim narodil syn Lucas a po něm dcery Isabella a Leyla.
Na veřejnosti působí Loj vždy upraveně a nebojí se využít moderní péči o obličej. V polovině října navštívil estetickou kliniku, kde podstoupil neinvazivní ošetření pleti. Zákrok se obešel bez jehel i dlouhé rekonvalescence a zahrnoval lymfodrenáž, hloubkové čištění a terapii LED světlem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novinky, zivot.pluska, feminity.zoznam, aktuality).