Nicole Eggert z Pobřežní hlídky je k nepoznání. Dlouhé blond vlasy vystřídal krátký sestřih a jizvy po operacích

Nicole Eggert v Pobřežní hlídce, FOTO: CBS / distr. TV Nova / OnePlay Nicole Eggert v Pobřežní hlídce, FOTO: CBS / distr. TV Nova / OnePlay Nicole Eggert v Pobřežní hlídce, FOTO: CBS / distr. TV Nova / OnePlay Nicole Eggert v Pobřežní hlídce, FOTO: CBS / distr. TV Nova / OnePlay Nicole Eggert v Pobřežní hlídce, FOTO: CBS / distr. TV Nova / OnePlay
Nicole Eggert se proslavila jako plavčice Summer v seriálu Pobřežní hlídka. Letos musela kvůli rakovině podstoupit kompletní hysterektomii a veřejnosti nedávno bez obalu ukázala svoje jizvy. Z dívky v červených plavkách se stala čtyřiapadesátiletá žena s krátkými vlasy a vráskami, která o nemoci mluví s velkou odvahou a snaží se inspirovat ostatní. Tělo plné jizev
V březnu musela jít na další těžkou operaci. Lékaři u ní objevili časné známky další rakoviny a doporučili kompletní odstranění dělohy. Už loni v srpnu přitom podstoupila mastektomii kvůli nádoru prsu. Na sociálních sítích letos ukázala odhalené břicho a fanoušci tak mohli vidět její podlitiny a chirurgické jizvy. Odhalila tím realitu onkologické léčby bez jakýchkoli příkras.
„Jsem vděčná svým lékařům, že mě tak pečlivě sledují,“ napsala tehdy na Instagramu.
Přidala k tomu zamyšlení nad tím, že člověk má vždy na výběr. Buď se podle ní poddá strachu a úzkosti, nebo půjde s odvahou dál. Připojila také vzkaz, že zármutek z těžkých životních situací není trvalý stav. Její někdejší vizáž ze slavného seriálu vzala dávno za své. Kdysi se proháněla po pláži s dlouhými blond vlasy, dnes má úplně krátký sestřih a tvář jí pokrývají vrásky.
Nemoc o sobě poprvé dala vědět silnou bolestí v levém prsu, kterou zprvu přisuzovala menopauze. Brzy si ale sama nahmatala bulku a v prosinci 2023 si vyslechla diagnózu vzácného karcinomu ve druhém stádiu. Před začátkem chemoterapií si musela oholit hlavu, s čímž jí pomáhala její mladší dcera Keegan. V té době přiznala, že občas propadala silné panice a chtěla dostat nádor ze svého těla okamžitě pryč.
Nejtěžší bylo říct to dceři
V první chvíli po stanovení diagnózy na ni dopadla obrovská samota. Brzy ale musela najít sílu kvůli rodině. Vychovává dvě dcery a nejtěžší pro ni bylo sdělit zprávu mladší Keegan, které tehdy bylo teprve dvanáct let.
„Výraz v její tváři, když jsem jí řekla, že jde o rakovinu… můj svět se rozpadl,“ svěřila se loni v říjnu časopisu People.
V tu chvíli jí podle jejích slov došlo, že tu malou holčičku prostě nemůže opustit a musí za každou cenu vyhrát. Starší Dilyn už je dospělá a Eggert s ní o situaci promluvila rovnou a mnohem otevřeněji. Nemocí a výchovou mladší dcery navíc prochází jako svobodná matka. Novou oporu nakonec našla u dalších žen, které si procházejí stejnou zkušeností a se kterými se během své cesty seznámila.
Podivínští zmrzlináři
Dnes mimo jiné moderuje vlastní podcast. Kariéru v Hollywoodu omezila po zranění v televizní skokanské soutěži v roce 2013 a vybrala si úplně jiný směr. Pořídila si pojízdnou dodávku a pod značkou Scoops začala prodávat zmrzlinu na soukromých dětských oslavách. Vždycky si prý takovou službu přála pro vlastní dcery. Muži, kteří tehdy rozváželi zmrzlinu, jí totiž přišli příliš úchylní, a tak nabídla trhu vlastní řešení.
Do
se dostala ve dvaceti letech a musela dodržovat přísnou klauzuli ve smlouvě. Nesměla přibrat více než zhruba dvě kila nad svou určenou váhu osmačtyřiceti kilogramů. Na place přitom neustále stály tři obrovské cateringové vozy plné jídla a ona to po letech označila za naprosté mučení. Pobřežní hlídky Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, idnes, people, hellomagazine).