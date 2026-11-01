V čaji našli 28násobek limitu pesticidu. Inspekce ho označila za nebezpečný

Foto: Magnific
Čaj, který si zákazníci mohli objednat přes internet, skončil na seznamu nebezpečných potravin. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila 30. října 2026 výsledky kontroly výrobku s názvem ŽELEZNÁ BOHYNĚ OOLONG. Rozbor odebraného vzorku prokázal, že množství reziduí pesticidu acetamiprid překročilo maximální povolený limit hned 28násobně.
Nejde přitom o potravinu, kterou by inspektoři označili pouze za méně kvalitní. Výrobek zařadili přímo mezi nebezpečné potraviny. Podle zveřejněných informací pocházel kontrolovaný vzorek z internetového prodeje, přičemž jako kontrolovaný subjekt i distributor figuruje Lukáš Vaculčík z Prahy.
Zajímavý je také časový odstup mezi odběrem a zveřejněním výsledku. Inspektoři vzorek odebrali již 30. června 2026, zatímco záznam na portálu Potraviny na pranýři zveřejnili až poslední říjnový pátek. Ze samotného záznamu nelze zjistit, kolik balení se dostalo k zákazníkům. Datum minimální trvanlivosti však naznačuje, proč má smysl zkontrolovat i čaj uložený doma.
Jak poznat závadné balení čaje
Inspekce identifikovala výrobek pod názvem ŽELEZNÁ BOHYNĚ OOLONG. Jednalo se o sypaný čaj v 250gramovém balení, konkrétně v uzavíratelném sáčku typu doypack. Na výrobku bylo uvedeno datum minimální trvanlivosti 1. dubna 2027.
Právě datum, hmotnost balení a údaj o distributorovi jsou pro zákazníky důležité. Pokud si podobný čaj objednali v minulých měsících, nemuseli jej ještě spotřebovat. Na rozdíl od čerstvého masa nebo chlazených mléčných výrobků totiž sypaný čaj běžně vydrží ve spíži delší dobu.
Zveřejněný záznam neobsahuje samostatný údaj o čísle šarže. Nelze proto bez dalších informací tvrdit, že jsou závadné všechny čaje prodávané pod podobným názvem. Kontrolní zjištění se vztahuje ke konkrétnímu odebranému výrobku, jehož identifikační údaje inspekce zveřejnila.
Podle informací na portálu Potraviny na pranýři je v okamžiku zveřejnění nevyhovujícího výrobku již uloženo opatření k jeho stažení z prodeje. Zákazníci by se s takovou potravinou v nabídce obchodníků neměli setkávat. To ovšem neřeší balení, která si lidé pořídili dříve.
Čaj
Foto: Magnific
Co znamená 28násobné překročení limitu pesticidu
Acetamiprid je účinná látka používaná v přípravcích na ochranu rostlin proti hmyzím škůdcům. Její rezidua mohou zůstávat v zemědělských produktech, a proto evropské předpisy stanovují maximální povolené hladiny jejich výskytu v potravinách.
V případě kontrolovaného
čaje byl tento limit překročen mimořádně výrazně. Je však důležité rozlišovat mezi zákonným limitem reziduí v potravině a konkrétním zdravotním rizikem pro člověka. Samotný údaj o 28násobném překročení neznamená, že jeden šálek čaje automaticky způsobí otravu nebo že je zdravotní riziko přesně 28krát vyšší.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) při hodnocení pesticidů pracuje mimo jiné s odhady krátkodobé i dlouhodobé expozice. Záleží tedy také na skutečně přijatém množství látky a způsobu jejího příjmu. U zveřejněného nálezu inspekce neuvádí konkrétní zdravotní následky u spotřebitelů.
To ovšem není důvod zjištění podceňovat. Pokud má někdo doma balení odpovídající zveřejněným údajům, neměl by ho dále konzumovat. Vhodné je uschovat obal, dohledat doklad o nákupu a obrátit se na prodejce s reklamací. Potraviny lze reklamovat stejně jako jiné zboží, což výslovně potvrzuje i SZPI.
Spotřebitel se může při podezření na další nevyhovující výrobky obrátit také přímo na potravinářskou inspekci. Ta sice nerozhoduje o vrácení peněz při reklamaci, ale může na základě podnětu provést kontrolu.
Pro zákazníky je v tomto případě nejdůležitější jedno konkrétní datum: 1. dubna 2027. Pokud mají doma čaj ŽELEZNÁ BOHYNĚ OOLONG s touto minimální trvanlivostí, měli by porovnat také gramáž, obal a distributora s oficiálním záznamem inspekce. Do vyjasnění totožnosti výrobku je rozumné jeho konzumaci přerušit.
Zdroj:
https://www.potravinynapranyri.cz/Detail.aspx?archive=actual&design=default&id=202280&lang=cs&listtype=tiles
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/pesticide-residues-food
https://www.szpi.gov.cz/clanek/oznacovani-potravin-caste-dotazy.aspx