Většina lidí fotí mobilem špatně, přitom stačí pár sekund navíc. Skryté funkce v aplikaci fotoaparátu úroveň snímků změní

Přitom už v základní aplikaci fotoaparátu na Pixelu, Samsungu Galaxy i iPhonu najdete nástroje, které dokážou z průměrného snímku udělat technicky mnohem lepší fotografii. Noční režim, zamknutí ostření a expozice, vodítka pro rovný horizont nebo ruční nastavení ISO a času závěrky. To všechno může být součástí výchozí aplikace, jen je potřeba vědět, kde funkce hledat. Často stačí jedno až tři klepnutí navíc.
„Pár sekund navíc“ neznamená, že se musíte od základů učit fotografovat. Znamená to přestat spoléhat na automatiku ve chvílích, kdy nestačí: při focení za šera, v protisvětle, dětí v pohybu nebo skupinových momentek, na kterých někdo vždycky mrkne. Rozdíl mezi dobrým a průměrným snímkem dnes nedělá jen hardware. Důležitá je také ochota věnovat před stisknutím spouště chvíli pozornosti tomu, co a jak chcete vyfotit.
Co přesně znamená „fotit špatně“
Nejde nutně o kompozici ani umělecký cit. Řeč je především o technické kvalitě snímku, kterou lze v mnoha případech zlepšit během několika sekund. Typický příklad: večer na zahrádce restaurace necháte fotoaparát v běžném režimu Foto, místo abyste využili noční režim. Výsledkem může být zašuměný, příliš tmavý snímek s rozmazanými obličeji. Funkce Night Sight na Pixelu, noční režim na iPhonu i jeho obdoba na Samsungu dokážou pořídit a sloučit více záběrů, aby zachovaly více detailů a barev i při slabém osvětlení. Stačí vybrat správný režim a během expozice držet telefon co nejstabilněji.
Další častou chybou je focení psa, který běží přes louku. Pokud fotoaparát nezaostří na psa, ale na pozadí, může být zvíře rozmazané. Podobně dokáže výslednou fotku pokazit nakřivo vyfocený horizont, kterému by pomohla zapnutá mřížka. A když fotíte člověka proti slunci, automatika může nesprávně vyvážit jas scény a obličej zůstane příliš tmavý. Vhodným nastavením ostření a expozice lze řadu těchto problémů omezit. Ne vždy stačí jediný dotyk, ale často jde o změny, které zaberou jen několik sekund.
Kde přesně ty funkce najdete
Každý výrobce umisťuje pokročilé funkce trochu jinam, princip je ale podobný. Základní obrazovka má být jednoduchá, aby uživatel mohl rychle pořídit snímek. Další možnosti proto často najdete v nabídce režimů nebo v nastavení fotoaparátu.
Google Pixel (Android 17):
- Night Sight: samostatný režim v nabídce režimů fotoaparátu.
- Pro Controls (ISO, čas závěrky a ruční výběr objektivu): dostupnost i umístění ovládacích prvků se liší podle modelu a verze aplikace. Pokročilé manuální ovládání je určeno především vybraným modelům Pixel Pro.
- Framing hints: funkce, která může pomoci s kompozicí a upozornit na některé problémy při komponování záběru. Dostupnost závisí na modelu.
- Top Shot: funkce dostupná u podporovaných modelů, která umožňuje vybrat nejlepší okamžik z pořízené série snímků. Některé novější modely nabízejí také nástroje pro výběr nebo kombinování povedených výrazů obličejů na skupinových fotografiích.
Samsung Galaxy (One UI 8.5):
- Pro mode: obvykle v nabídce Další (More) mezi režimy fotoaparátu. Umožňuje ručně nastavovat parametry, jako jsou ISO, čas závěrky, vyvážení bílé a zaostření.
- Expert RAW: aplikace dostupná pro vybraná zařízení Galaxy. Umožňuje pořizovat fotografie ve formátu RAW, včetně souborů DNG, které nabízejí větší prostor pro následné úpravy. Podpora se liší podle modelu.
- Composition guide a Tracking auto focus: nástroje pro pomoc s kompozicí a sledování pohybujícího se objektu. Dostupnost a umístění se liší podle zařízení.
- Camera Assistant: doplňkový nástroj pro podporované telefony, který nabízí další nastavení chování fotoaparátu, například některé volby týkající se rychlosti snímání a kvality obrazu.
Apple iPhone (iOS 27):
- Klepnutím na objekt na displeji určíte, na co má fotoaparát zaostřit. Na podporovaných modelech lze delším podržením aktivovat zámek ostření a expozice označovaný jako AE/AF Lock.
- Camera Control: na podporovaných modelech umožňuje pomocí fyzického ovládacího prvku a související nabídky upravovat vybraná nastavení fotoaparátu. Konkrétní možnosti se liší podle modelu.
- Noční režim se za slabého osvětlení aktivuje automaticky, pokud ho daný model a situace podporují. V některých případech lze upravit také dobu expozice.
- Možnosti ručního ovládání se u iPhonů liší podle modelu a verze systému. Nelze předpokládat, že každý iPhone nabízí manuální nastavení všech fotografických parametrů přímo v základní aplikaci. Aktuální funkce pro konkrétní zařízení najdete v oficiální příručce Apple.
Tři kroky, které změní fotky hned
Pokud nechcete studovat manuály, začněte třemi jednoduchými návyky:
- Používejte noční režim za šera. Pokud je scéna tmavá, přepněte na Night Sight nebo noční režim. Během pořizování snímku držte telefon co nejstabilněji. Výsledkem může být méně šumu, více detailů ve stínech a světlejší fotografie bez použití blesku. Délka snímání závisí na světelných podmínkách a konkrétním telefonu.
- Klepněte na fotografovaný objekt. Ať už fotíte člověka, psa nebo hrnek kávy, klepnutím na displej obvykle určíte, kam má fotoaparát zaostřit. Telefon může podle zvoleného místa upravit také expozici. Pokud chcete ostření a jas udržet na stejné hodnotě, využijte dostupný zámek expozice a ostření. Konkrétní postup se liší podle výrobce.
- Zapněte mřížku a vodítka. Mřížka rozdělí obraz na devět polí a usnadní vyrovnání horizontu i umístění hlavního objektu. Některé telefony nabízejí také vodováhu nebo další vodítka pro správné komponování záběru.
Až si tyto návyky osvojíte, můžete vyzkoušet i ruční nastavení ISO a času závěrky. Vyšší ISO umožňuje fotografovat při slabším osvětlení, ale obvykle přináší více obrazového šumu. Delší čas závěrky propustí více světla, zároveň však zvyšuje riziko rozmazání pohybujících se objektů i samotného snímku při pohybu rukou. Proto se hodí především pro statické scény, ideálně s telefonem opřeným o pevnou podložku nebo umístěným na stativu. Nejde o výsadu profesionálních fotografů, ale o další nástroje, které pomohou ve chvílích, kdy automatika nedává požadovaný výsledek.
Proč to výrobci schovávají
Důvod je jednoduchý: hlavní obrazovka fotoaparátu má fungovat jako rychlá spoušť pro každého. Většina lidí chce vytáhnout telefon, stisknout tlačítko a mít fotku hotovou, aniž by musela řešit technické podrobnosti. Apple například nabízí volbu „Prioritize Faster Shooting“, která upřednostňuje rychlé pořizování snímků. Také Google a Samsung se snaží udržet základní ovládání přehledné a pokročilejší nastavení umisťují do dalších nabídek.
Tento přístup má ale i nevýhodu. Uživatelé si mohou zvyknout, že fotoaparát umí jen to, co vidí na první obrazovce. Přitom v dalších nabídkách mohou najít noční režim, zámek ostření a expozice nebo pokročilé manuální ovládání. Dostupné funkce se samozřejmě liší podle konkrétního telefonu, jeho softwaru a verze aplikace. Výrobci je popisují v návodech a nápovědě, ale při běžném používání na ně nemusíte narazit.
Ne každý telefon umí všechno
Základní tipy, jako je používání nočního režimu, klepnutí na objekt pro zaostření nebo zapnutí mřížky, fungují na široké škále telefonů. Pokročilé funkce už mohou být omezené na konkrétní modely.
Manuální ovládání u Pixelů je dostupné jen u vybraných zařízení. Samsung Expert RAW podporuje pouze určité modely Galaxy a jeho dostupnost nelze určit jen podle toho, zda telefon patří do řady S20 nebo novější. Stejně tak se možnosti ručního nastavení fotoaparátu na iPhonech liší podle modelu a verze systému. Než začnete hledat funkci, kterou váš telefon nemusí podporovat, podívejte se do nastavení fotoaparátu nebo do oficiální příručky výrobce.
I bez pokročilých nástrojů ale můžete výsledné fotografie výrazně zlepšit. Důležité je správně zaostřit, hlídat expozici, držet telefon stabilně a vědět, kdy se vyplatí použít jiný režim než automatiku.
Nejlepší mobilní fotografie nemusí pocházet z nejdražšího telefonu. Často stačí věnovat před stisknutím spouště dvě sekundy navíc a dát fotoaparátu jasně najevo, co chcete vyfotit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman