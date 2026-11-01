Facebook, Instagram a teď robot do domácnosti. Meta už postavila Maxe a vyvíjí dalšího

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Společnost Meta, která stojí za Facebookem, Instagramem a WhatsAppem, se pouští do oblasti, kde bychom ji ještě před několika lety hledali jen stěží. Ve spolupráci s čínskou společností Fourier vyvinula
humanoidního robota s označením Max. Podle informací serveru The Information vznikl první prototyp přibližně za tři měsíce a vývojáři již pracují na jeho nástupci. Dlouhodobou představou Mety je robot, který dokáže lidem pomáhat s každodenními domácími pracemi.
Zatím ovšem nejde o pomocníka, kterého byste si mohli postavit do kuchyně a požádat ho o umytí nádobí. Max představuje výzkumný prototyp, na kterém si společnost ověřuje konstrukci, pohyb a komunikaci robota s okolím. O jeho existenci a parametrech informoval The Information 31. října 2026 s odvoláním na osoby obeznámené s projektem. Podrobnosti zatím nebyly nezávisle ověřeny.
Má pět prstů, rozpoznávat má i lidská gesta
Max měří přibližně 150 centimetrů a váží kolem 48 kilogramů. Jeho konstrukce vychází z technologií čínského výrobce Fourier, který se
vývoji humanoidních robotů věnuje již několik let. Meta však nepřevzala pouze existující model. Obě společnosti podle dostupných informací upravovaly proporce těla, hlavu, kamery i další části konstrukce.
Robot má pětiprsté ruce schopné uchopovat menší předměty, například hračky nebo lahvičky. Jeho obličej využívá displej, na kterém dokáže napodobovat lidské výrazy. Nechybějí ani dva reproduktory umístěné v hrudníku.
O výpočetní výkon se stará platforma NVIDIA Jetson Thor určená pro pokročilou robotiku a umělou inteligenci. Samostatný softwarový systém zajišťuje řízení pohybu. Samotné použití výkonného čipu však ještě neznamená, že robot dokáže samostatně zvládat složité domácí úkoly.
Zajímavé jsou také požadavky, které Meta stanovila pro komunikaci s člověkem. Robot má být schopný reagovat na hlas ze vzdálenosti pěti metrů, rozpoznávat gesta přibližně ze tří metrů a udržovat oční kontakt. Pomocí výrazů má navíc signalizovat, zda právě poslouchá, přemýšlí nebo si není jistý odpovědí. Jde o konstrukční a vývojové požadavky, nikoliv o veřejně doložené výsledky nezávislého testování.
Max 2 už vzniká. Největší problém ale zůstává
První prototyp údajně představili vybraným zaměstnancům Mety na interním setkání koncem srpna. Již v září začala společnost společně s Fourier připravovat druhou verzi označovanou Max 2.
Nový model má dostat přepracovaný trup, zdokonalené ruce a další senzory, které mu pomohou při pohybu po schodech. Počítá se rovněž s projektorem pro zobrazování vizuálního obsahu.
Právě schody a manipulace s předměty ukazují, jak velký rozdíl existuje mezi robotem předvádějícím jednotlivé pohyby a skutečně užitečným domácím pomocníkem. Uchopit hračku na připraveném místě je relativně omezená úloha. Uklidit běžný obývací pokoj znamená rozpoznávat různé předměty, přizpůsobovat sílu úchopu, vyhýbat se překážkám a bezpečně reagovat na nečekané situace.
Pro domácí využití bude zásadní také spolehlivost. Robot musí fungovat v prostředí, které není předem dokonale připravené, a při kontaktu s lidmi nesmí představovat nebezpečí. Zatím nejsou zveřejněny ani podrobnosti o výdrži, ceně či míře samostatnosti Maxe.
Meta přitom nesází pouze na mechanickou konstrukci. V květnu 2026 koupila společnost Assured Robot Intelligence, která vyvíjela modely umělé inteligence umožňující robotům lépe chápat lidské chování a přizpůsobovat mu své reakce. Podle The Information by humanoidní roboti mohli jednou představovat také fyzickou podobu jejího AI asistenta Muse.
Znamenalo by to posun od umělé inteligence, která především odpovídá na otázky, k systému schopnému skutečně zasahovat do okolního prostředí. Takový přechod je ovšem technologicky podstatně náročnější než provoz běžného chatbota.
A kdy se Max objeví v obchodech? Žádný termín zatím neexistuje. Meta navíc serveru The Information sdělila, že spolupráce s Fourier slouží internímu výzkumu a experimentům a současné prototypy neplánuje prodávat. To nevylučuje budoucí komerční produkt, ale rozhodně nejde o oznámení jeho blížícího se uvedení.
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