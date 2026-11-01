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Facebook, Instagram a teď robot do domácnosti. Meta už postavila Maxe a vyvíjí dalšího

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Meta podle nových informací postavila humanoidního robota Max, který má jednou pomáhat s domácími pracemi. Měří 150 centimetrů, dokáže uchopit drobné předměty a jeho nástupce už vzniká. Na skutečného robotického pomocníka si ale ještě počkáme.
Facebook, Instagram a teď robot do domácnosti. Meta už postavila Maxe a vyvíjí dalšího

Facebook, Instagram a teď robot do domácnosti. Meta už postavila Maxe a vyvíjí dalšího

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 18:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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