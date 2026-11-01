Listopad na Netflixu: Válečný masakr, tragický Quasimodo a netradiční Popelka

Nastal konec měsíce, což znamená, že se můžeme podívat na novinky, které si pro své předplatitele na následující listopad Netflix připravil. Ke slovu se dostanou samozřejmě oblíbené kriminálky a dokumenty, ale jelikož se blíží Vánoce, nastal čas i na první vánočně laděné snímky, animovanou tvorbu a válečnou depresi.
Na své by si tak měli přijít opravdu všichni, od těch nejmenších diváků až po milovníky knižních děl. Zde je přehledný výběr toho nejzajímavějšího, co podle nás stojí za vaši pozornost:
Od 3. listopadu zamíří na Netflix westernový animovaný seriál pro dospělé Bass X Machina. V bezprávném světě steampunkového Divokého západu, jemuž vládnou krutí desperáti, vražedné stroje a nadpřirozené přízraky, se jeden otec musí stát soudcem i katem. Dobře však ví, že každé nastolení spravedlnosti v zájmu ochrany rodiny jej může nakonec připravit o ty nejdražší, za které tak neúnavně bojuje.
Od autora Psího poslání přichází nový dojemný příběh. Snímek Psí Vánoce bude na Netflixu k vidění od 5. listopadu a zavede nás do rodiny, kde se dospívající dívka, dědeček a jeho věrný baset pokoušejí navzdory nepříznivému osudu udržet o Vánocích domácnost pohromadě.
Italský kriminální seriál z prostředí umělecké galerie, to je Šerosvit, který má premiéru 11. listopadu. Cosmo Speranza je nejlepší znalec umění na trhu. Stačí mu i ten nejmenší detail, aby poznal, zda je umělecké dílo pravé, nebo jde o podvrh. Tato schopnost se ukáže jako neuvěřitelně užitečná ve chvíli, kdy začne spolupracovat s římským kriminálním oddělením a inspektorem Angelem Tiberim při vyšetřování vraždy. Stejně jako obraz totiž může být zfalšováno i místo činu – a nikdo nedokáže odhalit stopy a zbořit vrahův domeček z karet tak jako Cosmo. Záležitost se však pro něj stane osobní výzvou ve chvíli, kdy se na jedné ze scén činu najde obraz s vyobrazením jeho rodného domu. Cosmo si rychle uvědomí, že vrah promlouvá přímo k němu, a přiměje ho tak znovu prozkoumat sebevraždu jeho otce. Začíná pátrání mezi minulostí a přítomností, v němž se hranice mezi pravdou a lží zdá být téměř nerozeznatelná.
A zločinu bude patřit i 13. listopad, kdy na Netflix zamíří třídílná kriminálka Vražda v Galicii inspirovaná skutečným případem z roku 2015. V tiché vesnici Pazos působí Aniceto a jeho žena Irene jako dokonalý pár – dokud ji jedné noci během zdánlivého loupežného přepadení někdo brutálně nenapadne. Zatímco Irene v nemocnici bojuje o život, je seržant Elías přesvědčen o Anicetově vině. Čelí však systému, který podle něj odmítá naslouchat jeho varováním a oběť ochránit. Aniceto zůstává na svobodě a Irenin život visí na vlásku – vyjde pravda najevo dřív, než bude příliš pozdě?
Bývalá legenda country music Misty Jones opouští své ústraní, aby vypátrala svou zmizelou neteř, vycházející hvězdu stejného žánru. Při pátrání se však musí vyrovnat s vlastní minulostí i s temnou povahou Nashvillu. Její vyšetřování odkrývá nebezpečnou tvář města, kde nikdo – včetně Misty – není tím, kým se zdá být. Kriminální snímek s Jessicou Chastain v hlavní roli bude ke zhlédnutí od 13. listopadu.
Švédská vánoční romantická komedie Jen do Vánoc je přichystána na 15. listopadu. Hlavními hrdinkami příběhu jsou dvě povahově zcela odlišné sestry, které se pár týdnů před Vánoci rozhodnou, že si prohodí životy. V novém prostředí pak čelí svým životním rozhodnutím a nacházejí lásku tam, kde by ji nejméně čekaly. Příběh vychází z úspěšné knihy Jul i Sankt Anna od Eleonor Sager.
Na 18. listopadu připadá premiéra romantické komedie Bodyguardka na motivy stejnojmenného románu od Katherine Center. Hannah Brooks je ve svém oboru špička. Pod maskou nenápadné ženy se skrývá zatraceně dobrá osobní strážkyně, která však žije jen pro svou práci. Právě kvůli tomu se s ní rozešel její přítel a kolega – Hannah je zkrátka pořád v nasazení a na zábavu jí nezbývá čas. Teď ji ale čeká nový úkol: dostala na starost úspěšného herce Jacka Stapletona. Jelikož Jack čelí vyhrožování a stalkingu, potřebuje zmizet z očí veřejnosti a odpočinout si s rodinou na rodném ranči. Má to však háček – jeho rodiče se o hrozbě ani o ochrance nesmí dozvědět. Z Hannah se tak po dobu pobytu stává Jackova fiktivní přítelkyně. Situace se tím značně komplikuje, protože ani ta nejschopnější a nejdrsnější bodyguardka nedokáže věčně odolávat osobnímu kouzlu jednoho z nejpřitažlivějších mužů planety.
Animované dobrodružství Neségry pro nejmladší publikum bude na Netflixu k dispozici od 20. listopadu a připomene nám příběh Popelky z úplně jiného úhlu pohledu. Lilith už má plné zuby života v Popelčině stínu, a tak ukradne kouzelnou hůlku Kmotřičky víly a společně s mladší sestrou Margot ovládne královský bál. Tím zcela rozbije pohádku, jak ji známe, a nechtěně pomůže tyranské Priscille chopit se trůnu. Aby celé království zachránila, musí se Lilith spojit s Popelkou a vše napravit.
Příběh začíná v Tokiu, kde je nalezeno znetvořené tělo s vzkazem napsaným krví v korejštině. Krátce nato se podobný případ objeví v Koreji, tentokrát však s nápisem v japonštině. Jak vzorec pokračuje, úřadům dochází, že mají co do činění se sériovým vrahem působícím napříč oběma zeměmi, což vede k zahájení společného vyšetřování, které detektivy Kima a Inoseho zavede ze Soulu do Tokia a ještě dál. Seriál vychází z komiksu Blue Road od Keisie Edogawy a Kwona Ga Yaho. Na Netflixu bude k dispozici od 20. listopadu.
25. listopad patří premiéře válečného snímku Komáří pohár na motivy skutečných událostí. Po útoku na Pearl Harbor hodí čtyři z největších hvězd amerického univerzitního fotbalu svou slávu za hlavu a narukují k námořní pěchotě. Zatímco se připravují na brutální invazi na Okinawu, odehrají legendární zápas po boku jedněch z nejlepších hráčů historie – zápas, který bude pro mnohé z nich tím posledním v životě.
Závěr měsíce, konkrétně 27. listopadu, bude patřit milovníkům klasické literatury a románu Zvoník do Matky Boží. V tomto historickém dramatu, odehrávajícím se v Paříži v předvečer červencové revoluce roku 1830, jde o místo pouhého převyprávění známého příběhu – snímek nově vypráví osudy muže, který byl podle legendy předlohou pro Hugovu ikonickou postavu Quasimoda. Zatímco se městem šíří epidemie cholery, ocitá se znetvořený hrbáč uvězněný mezi politickými nepokoji a nemožnou láskou.
Pokud jste si z výše uvedených pořadů i tak nevybrali, nezapomínejte sledovat naše VOD tipy, Programová nabídka Netflixu se totiž mění v průběhu celého měsíce, tak ať vám žádné novinky neuniknou.
Zdroj: Netflix, Kinobox