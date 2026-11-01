Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Listopad na Netflixu: Válečný masakr, tragický Quasimodo a netradiční Popelka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nastal konec měsíce, což znamená, že se můžeme podívat na novinky, které si pro své předplatitele na následující listopad Netflix připravil. Ke slovu se dostanou samozřejmě oblíbené kriminálky a dokumenty, ale jelikož se blíží Vánoce, nastal čas i na první vánočně laděné snímky, animovanou tvorbu a válečnou depresi.
Listopad na Netflixu: Válečný masakr, tragický Quasimodo a netradiční Popelka

Listopad na Netflixu: Válečný masakr, tragický Quasimodo a netradiční Popelka

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 18:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Neskutečná máma je neskutečná blbost. Horor s Jessicou Chastain to ani nemůže myslet vážně
Neskutečná máma je neskutečná blbost. Horor s Jessicou Chastain to ani nemůže myslet vážně
Kvíz: Bojíte se u hororů rádi? Poznejte ty nejděsivější klasiky podle jediné fotky
Kvíz: Bojíte se u hororů rádi? Poznejte ty nejděsivější klasiky podle jediné fotky

Máme tu Halloween a u nás již brzy nastanou Dušičky. Během těchto svátků se nechodí ve Spojených státech...

Kinobox Daily: Počátky Meryl Streep tak, jak ji dnes známe. Femme fatale v Klidu noci jí sluší
Kinobox Daily: Počátky Meryl Streep tak, jak ji dnes známe. Femme fatale v Klidu noci jí sluší

Klid noci (Still of the Night) je neo-noir Roberta Bentona na motivy stejnojmenné povídky, kterou Benton...

Nejpřehlíženější český film roku je konečně online. Poberta nabízí komedii z šílených časů
Nejpřehlíženější český film roku je konečně online. Poberta nabízí komedii z šílených časů

Na platformu CANAL+ dorazil v pátek 30. října jeden z nejzábavnějších českých filmů tohoto roku, skvělý...

„Na place jsem se cítila dokonale připravená." Ve filmu Město otců září Pavlína Štorková
„Na place jsem se cítila dokonale připravená." Ve filmu Město otců září Pavlína Štorková

Pavlína Štorková se věnuje herectví už 25 let, ve filmu a televizi se ale považuje prakticky za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.