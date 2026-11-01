Bláznivý obrat Tygrů: Liberec smazal dvoubrankové manko a přetlačil Hradec

Skóre mohl otevřít ve prospěch Bílých Tygrů v 7. minutě Filip Jansa z brejku, jeho rána mířená na lapačku ale trefila pouze tyč. Pár minut nato se naopak radoval Mountfield. Michael Vukojevic totiž úspěšně tečoval puk z prostoru před brankou a ačkoliv si Liberec vzal na tento gól trenérskou výzvu, tak došlo pouze k potvrzení verdiktu z ledu. Šelmy šly tudíž do čtyř a Královéhradečtí zásluhou usměrnění puku od Jordana Perreta mezi betony posléze unikli do náskoku 2:0.
Hosté vkročili do prostřední třetiny aktivněji a Petr Kváča musel tasit zásah vyrážečkou proti ujíždějícímu Robertu Kousalovi. Se stejným výsledkem si vedl taky proti velké šanci Patrika Zdráhala, který se prodral libereckou obranou. V samotném závěru Tygři na Východočechy značně zatlačili a vynutili si přesilovku, jejíž většinu si přenesli do třetího úseku hry.
Početní výhodu sice nevyužili, ale následně přečkali celé dvouminutové oslabení a ve 49. minutě se dočkali snížení. Nahození Radima Šimka z rohu útočného pásma před branku našlo Adama Najmana, od něhož se kotouč odrazil do hostující sítě. Tento stav ale neměl dlouhého trvání a Královéhradečtí se po průjezdu Roberta Kousala po levé straně, který završil střelou z ostrého úhlu na bližší tyč, vrátili zpět do dvoubrankového vedení.
Tygři přesto nesložili zbraně a díky zdařilému brejku Jaromíra Pytlíka a jeho zakončení pod lapačku byli stále ve hře o vyrovnání. A to nakonec přišlo. V závěrečném náporu v šesti pro čtyřem předvedl lahůdkovou teč z předbrankového prostoru Filip Sandberg a poslal utkání do prodloužení. V něm dotáhl skvělý obrat Bílých Tygrů Radim Šimek, po jehož prudké střele se puk snesl ze vzduchu až do královéhradecké branky.
Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK 4:3 (0:2, 0:0, 3:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 49. A. Najman (Šimek), 54. Pytlík (Pérez, T. Galvas), 59. Sandberg (Šimek, Lenc), 65. Šimek (Filippi) – 12. Vukojevic (Miškář), 14. Perret (Melancon, Kevin Klíma), 52. R. Kousal (Vála). Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4767.
Sestavy:
Bílí Tygři Liberec: Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), T. Galvas, Zile, Kachlíř, Ahac, Zeman, Ivan (A) – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Lenc (A), Petrovský, Sandberg – Pérez, A. Najman, Pytlík – Vlach, Jansa, O. Procházka.
Trenér: Jiří Kudrna
Mountfield HK: Škorvánek (Kasal) – Kalina, Melancon, A. Koch, Vála, Vukojevic, Pláněk (C), Sýkora – R. Pavlík, Miškář, Radil (A) – Perret (A), Kevin Klíma, Jergl – Kohout, Pilař, Nenonen – Zdráhal, Čacho, R. Kousal.
Trenér: Tomáš Martinec