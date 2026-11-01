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Xbox mu zařízl střílečku, ze 110 vývojářů zůstalo pět. Tvůrce Doomu se ale nevzdal

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John Romero odmítl pohřbít svou novou střílečku poté, co Microsoft zastavil její financování. Z původního týmu zůstalo pouhých pět lidí. Nyní má nového vydavatele, část vývojářů zpátky a překvapivě odlišné plány.
Xbox mu zařízl střílečku, ze 110 vývojářů zůstalo pět. Tvůrce Doomu se ale nevzdal

Xbox mu zařízl střílečku, ze 110 vývojářů zůstalo pět. Tvůrce Doomu se ale nevzdal

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 18:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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