Xbox mu zařízl střílečku, ze 110 vývojářů zůstalo pět. Tvůrce Doomu se ale nevzdal

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John Romero, jeden
z tvůrců legendárních her Doom a Quake, zažil v roce 2025 tvrdou ránu. Microsoft ukončil financování připravované střílečky jeho studia Romero Games a projekt, na kterém pracovalo přibližně 110 lidí, se ocitl bez budoucnosti. Studio muselo postupně propustit téměř celý tým. Nakonec zůstalo pouhých pět zaměstnanců. Nyní však Romero oznámil, že našel nového vydavatele a vývoj pokračuje. Má to ovšem jeden zásadní rozdíl. Hra už nebude taková, jakou původně plánoval.
Podrobnosti prozradil v rozhovoru pro Video Games Chronicle během herní akce Gamescom Asia 2026. Přestože ještě před rokem hrozil jeho studiu konec, dnes Romero mluví o výrazně lepší situaci. Podařilo se mu znovu zaměstnat deset bývalých kolegů, především zkušené vedoucí jednotlivých vývojářských týmů. Romero Games tak nyní tvoří přibližně 15 až 16 lidí.
Nového vydavatele získal podle svých slov díky osobnímu kontaktu. Jeho totožnost zatím odhalit nemůže, stejně jako datum oficiálního představení hry. Podstatné ovšem je, že studio získalo finanční zázemí pro pokračování vývoje.
Původní hru už nikdy nedokončí. Přesto nepřišel o všechno
Zatímco mnozí fanoušci mohli doufat v obnovení původně zrušeného projektu, skutečnost je komplikovanější. Romero otevřeně přiznal, že hra navržená pro 110 vývojářů je pro současný tým příliš rozsáhlá. Dokončit ji v původní podobě jednoduše není možné.
Rozhodl se proto vytvořit novou střílečku, která využívá již hotovou práci. Studio si totiž zachovalo práva k původnímu projektu, včetně grafiky, programového kódu, postav a dalších vytvořených materiálů. Vývojáři tak nemuseli začínat úplně od nuly. Do nového konceptu přenesli například některé zbraně, výtvarné prvky a technická řešení.
Z pohledu hráčů jde o poměrně důležitý rozdíl. Romero totiž nezachraňuje původní velkolepou hru v nezměněné podobě. Vytváří jiný titul, který na její rozpracované části navazuje. Rozpočet ani rozsah nové verze zatím neznáme, ale její vývoj je přizpůsoben podstatně menšímu studiu.
Zajímavé je také samotné fungování týmu. Romero přiznává, že mu menší kolektiv vyhovuje více než velké vývojářské studio. Místo neustálých porad a řízení jednotlivých oddělení se může osobně věnovat návrhu hry a pracovat přímo v editoru Unreal Enginu.
Nový vydavatel mu navíc podle jeho vyjádření ponechává úplnou tvůrčí svobodu. Neurčuje, jaké herní prvky musí projekt obsahovat, ani se nesnaží měnit jeho směřování podle vlastních obchodních představ. Pro vývojáře, který se podílel na formování žánru FPS, jde o zásadní změnu oproti práci na rozsáhlém projektu s velkým vydavatelským zázemím. Nová střílečka se inspiruje Zeldou. Nepůjde jen o další Doom
Romero v dalším rozhovoru pro IGN prozradil také něco o samotném herním konceptu. Potvrdil, že novinka vzniká v Unreal Enginu 5.8 a nadále půjde o střílečku. Zároveň však naznačil, že hráči dostanou značnou volnost při prozkoumávání herního prostředí.
Jako inspiraci zmínil například The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Na této hře oceňuje především způsob, jakým dokáže hráče odvést od původně zamýšleného cíle. Člověk vyrazí na určité místo, ale cestou objeví něco zajímavějšího, změní plány a začne prozkoumávat úplně jinou část světa.
Podobný pocit dobrodružství chce Romero přenést také do vlastní hry. Nejde tedy pouze o střelbu a postup od jednoho úkolu ke druhému. Důležitou součástí zážitku má být objevování prostředí a možnost rozhodovat se podle vlastní zvědavosti.
Znamená to, že Romero připravuje klasickou střílečku s otevřeným světem? To zatím potvrzené není. Vývojář se konkrétnímu označení vyhnul a žádné herní záběry, na kterých by bylo možné rozsah prostředí posoudit, dosud nepředstavil. Srovnání se Zeldou proto vypovídá především o zamýšlené svobodě pohybu a objevování, nikoliv o potvrzené podobě herního světa.
Pro fanoušky Doomu je přesto zajímavé, že jeden z průkopníků rychlých akčních stříleček hledá inspiraci také mimo tradiční FPS. Vzhledem k jeho zkušenostem s návrhem úrovní může být právě propojení soubojů a průzkumu prostředí jedním z nejzajímavějších prvků celé hry.
Zatím neznáme její název, podporované platformy ani datum vydání. Romero také nepotvrdil, kdy nového vydavatele představí veřejnosti. Po ztrátě financování a drastickém zmenšení týmu je však podstatné, že Romero Games stále vyvíjí vlastní střílečku. A přestože původní ambiciózní projekt definitivně skončil, část jeho práce dostává druhou šanci.
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