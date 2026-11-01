Máte stále Windows 10? Microsoft zpřístupnil přímý přechod na nejnovější Windows 11

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Majitelé počítačů s
Windows 10 mají nově jednodušší cestu k nejaktuálnějšímu systému od Microsoftu. Společnost potvrdila, že Windows 11 ve verzi 26H2 jsou nyní dostupné pro všechna způsobilá zařízení. To zahrnuje také počítače, na kterých dosud běží Windows 10. Uživatelé tak mohou přejít přímo na nejnovější vydání, aniž by museli nejprve instalovat některou ze starších verzí Windows 11.
Microsoft začal aktualizaci 26H2 distribuovat 29. září 2026. Stejně jako u předchozích velkých aktualizací postupoval po etapách, aby případné problémy nezasáhly současně příliš mnoho počítačů. Nejprve se novinka dostala k vybraným uživatelům Windows 11, následně se její dostupnost rozšiřovala.
Zásadní změna nastala 28. října, kdy Microsoft na oficiální stránce sledující stav vydání oznámil plnou dostupnost aktualizace pro všechna způsobilá zařízení. Nejnovější systém se tak může objevit i ve Windows Update na počítači, který dosud používá Windows 10.
Pro část uživatelů jde o poměrně důležitou zprávu. Přechod na Windows 11 totiž nemusí znamenat postupnou instalaci několika velkých vydání operačního systému. Pokud počítač splňuje požadavky Microsoftu a aktualizace se mu nabízí, může rovnou přejít na verzi 26H2.
Update
Foto: Magnific
Máte Windows 10? Aktualizaci můžete získat přímo
Postup je jednoduchý. Ve Windows 10 stačí otevřít
Nastavení, přejít do části Aktualizace a zabezpečení a následně zvolit Windows Update. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat aktualizace systém prověří dostupné aktualizace včetně případné nabídky přechodu na Windows 11.
Pokud je počítač způsobilý a aktualizace se nabízí, může uživatel zahájit instalaci přímo odtud. Není tedy nutné předem stahovat instalační obraz systému ani vytvářet zaváděcí USB disk.
Má to ovšem jednu podstatnou podmínku. Microsoft nijak nezrušil hardwarové požadavky Windows 11. Počítač musí mít mimo jiné kompatibilní procesor, bezpečnostní modul TPM 2.0 a podporu zabezpečeného spouštění Secure Boot. Požadovány jsou také alespoň 4 GB operační paměti a 64GB úložiště.
To znamená, že nabídka nové verze automaticky nezachrání všechny starší počítače. Pokud zařízení nesplňuje oficiální požadavky, samotné rozšíření dostupnosti Windows 11 26H2 na tom nic nemění.
Uživatelé, kteří si nejsou kompatibilitou jistí, mohou využít oficiální aplikaci Kontrola stavu osobního počítače (PC Health Check). Ta vysvětlí, zda zařízení požadavkům vyhovuje, případně upozorní na konkrétní překážku.
Pokud se
Windows 11 26H2 ve Windows Update nezobrazují, nemusí to nutně znamenat nekompatibilní hardware. Microsoft může nabídku pozdržet také kvůli zjištěnému problému s konkrétním ovladačem nebo softwarem. V takovém případě je rozumnější nejprve zjistit příčinu než aktualizaci vynucovat.
Před samotným přechodem se vyplatí zálohovat důležité soubory. Přestože standardní upgrade umožňuje zachovat osobní data i nainstalované aplikace, změna operačního systému je dostatečně významný zásah, aby se na jedinou kopii dokumentů nebo fotografií nevyplatilo spoléhat.
Windows 11 26H2 se instalují rychleji. Pro uživatele Windows 10 je tu ale rozdíl
Microsoft u nejnovější verze Windows 11 využívá technologii, která má zkrátit instalaci velkých aktualizací. V případě přechodu z Windows 11 24H2 nebo 25H2 používá takzvaný
enablement package, konkrétně balíček KB5121794.
Princip je poměrně jednoduchý. Zmíněné verze Windows 11 sdílejí společný systémový základ a některé funkce novějšího vydání již obsahují, pouze zůstávají neaktivní. Malý aktualizační balíček je dokáže zpřístupnit bez nutnosti přeinstalovat celý operační systém. Podle Microsoftu takový přechod vyžaduje jediné restartování.
To ale neplatí pro přímý upgrade z Windows 10. Balíček KB5121794 je určen výhradně pro Windows 11 ve verzích 24H2 a 25H2. Počítač s Windows 10 musí absolvovat běžný upgrade na nový operační systém, který je podstatně rozsáhlejší než aktivace připravených funkcí.
Rozdíl je důležitý především pro uživatele, kteří očekávají, že přechod z Windows 10 na nejnovější Windows 11 zabere jen několik minut. Skutečná délka instalace závisí na výkonu počítače, rychlosti úložiště a dalších okolnostech.
Nová dostupnost Windows 11 přichází také v době, kdy už Windows 10 nemají běžnou podporu. Ta skončila 14. října 2025 a bezpečnostní aktualizace následně zůstaly dostupné pouze v rámci příslušných programů rozšířené podpory.
Zdroj:
Microsoft: Stav dostupnosti Windows 11 26H2
Microsoft: Aktualizační balíček KB5121794
Microsoft: Mohu upgradovat na Windows 11?