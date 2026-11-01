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Skutečná ženská verze Hulka! Při pohledu na její žíly a extrémní proporce nebudete vědět, co si myslet

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Extrémní vyrýsování, papírově tenká kůže a svalová vlákna vystupující při každém pohybu. Brazilská ikona tvrdé dřiny Leyvina Barros posouvá fyziologické hranice do sfér, kam se odváží nahlédnout jen naprostý zlomek populace.
Skutečná ženská verze Hulka! Při pohledu na její žíly a extrémní proporce nebudete vědět, co si myslet

Skutečná ženská verze Hulka! Při pohledu na její žíly a extrémní proporce nebudete vědět, co si myslet

Zdroj: IFBB Pro
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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