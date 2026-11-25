Zajít si na hokej nezní jako složitá a nesplnitelná záležitost. Pro Pepu z Plzně to ale obnáší spoustu překážek. Kvůli své nemoci je upoután na lůžko a bez pomoci se neobejde. Díky projektu Sanitka splněných snů se mu ale jeho přání vyplnilo a podíval se na plzeňský zimák.
Projekt Sanitka splněných snů plní přání vážně nemocných pacientů. Na kontě má už stovky výjezdů. Někdy jde o výlety nebo drobnosti, jako je návštěva kavárny. Tým tvoří zkušení zdravotničtí záchranáři.
„ Když nám napsala Pepčova sestra, už jsme nějakou dobu Pepčovu a Nikčinu cestu sledovali na sociálních sítích. Teď jsme měli konečně příležitost poznat je osobně a splnit přání, se kterým se na nás obrátila. Chtěla, aby se její brácha podíval na hokej do Plzně a potkal svůj idol Martina Straku,“ popisují autoři projektu Sanitka splněných snů.
Na stadionu je přivítali jako VIP hosty a klub si připravil i jedno velké překvapení. „
Pepča dostal hokejku svého oblíbeného hráče Jakuba Lva! A to se opravdu nestává,“ doplnili. Začal zakopávat a celkově byl velmi unavený
Zhruba před osmi lety začal Pepa ve svých čtyřiadvaceti letech pociťovat první příznaky zákeřné nemoci. Ve volném čase sportoval. V práci se živil jako skladník. Ke konci náročné směny začal mít potíže s chůzí, zakopával, byl malátný a celkově velmi unavený. V roce 2019 mu lékaři sdělili, že má roztroušenou sklerózu. S diagnózou se musel psychicky i fyzicky vyrovnat. Následovaly rehabilitace, fyzioterapie, biologická léčba i chemoterapie.
Jenže nemoc stále postupovala.
„Když ráno otevřu oči mám nesnesitelné křeče v celém těle, které se opakují asi třikrát, než se vůbec zvládnu dostat z postele. Partnerka mi musí pomáhat oblékat ponožky, kalhoty a boty. Je to pro mě těžké, ale stále se snažím udržet si psychickou pohodu, která je v tomto onemocnění velmi důležitá. I když to často není moc snadné udržet si dobrou náladu a pozitivní vizi v tomto rychle se zhoršujícím stavu,“ popisoval před časem Josef.
Stará se o něj partnerka Nikol, která sdílí střípky z jejich života na svém Instagramu. „
Na videích často vidíte jen pár minut z našeho dne. Krátké okamžiky, úsměvy nebo běžné situace. To, co ale kamera nezachytí, jsou hodiny péče, zvedání z postele, přesuny, hygiena, léky, převazy, vyřizování lékařů, rehabilitace a nekonečné přemýšlení nad tím, jak mu i přes nemoc dopřát co nejhezčí a co nejdůstojnější život. Roztroušená skleróza neovlivnila jen Pepu, změnila celý náš život,“ říká Nikol na jednom z videí.
Na druhou stranu je naučila radovat se z maličkostí. Přesto se musí potýkat s tím, co každý. Někdy se porouchá auto, pračka nebo přijdou jiné nenadálé výdaje. Do toho musí hradit zdravotní pomůcky a rehabilitace.
„Jen fyzioterapie nás stojí přibližně 10 000 měsíčně. K tomu zdravotnický materiál, pomůcky, doplatky za léky a spousta věcí, které pojišťovna vůbec nehradí,“ podotýká Nikol. Na Instagramu má 26,4 tisíc sledujících a řada z nich se ptá, jak by mohli pomoci. S Pepou se proto rozhodla zveřejnit transparentní účet, skrze který je lidé mohou podpořit.
„
Pepa je chytrý, charismatický muž s obrovským srdcem. Miluje zvířata, hudbu a naše pejsky. I přes nemoc si zachovává úsměv a vnitřní sílu, která mě každý den inspiruje. Chci, aby byl co nejvíce šťastný a spokojený,“ dodává Nikol.