Vánoce 2026 přinesou souboj levných dronů. DJI má novinky, ale konkurence překvapujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vánoce 2026 přinesou souboj levných dronů. DJI má novinky, ale konkurence překvapuje
Článek byl publikován 23.10.2026 06:53
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Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
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