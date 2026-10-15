Dětská cyklosedačka z Decathlonu může představovat riziko udušení. Dle výrobce stačí odstřihnout cedulku

Dětská cyklosedačka z Decathlonu může představovat riziko udušení. Dle výrobce stačí odstřihnout cedulkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sedačka Hamax, kolážZdroj: FOTO:P. Vysloužil - BetterLife / Pexels
Článek byl publikován 15.10.2026 14:48
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