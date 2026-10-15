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Dětská cyklosedačka z Decathlonu může představovat riziko udušení. Dle výrobce stačí odstřihnout cedulku

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Společnost Hamax upozorňuje na riziko udušení u dětských cyklosedaček Hamax Buddy. Majitelé musí odstřihnout látkovou cedulku na bezpečnostním pásu.
Sedačka Hamax, koláž

Sedačka Hamax, koláž

Zdroj: FOTO:P. Vysloužil - BetterLife / Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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