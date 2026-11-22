Majitelé psů mají od července při návštěvě veterináře o jednu starost navíc, protože při nejbližším očkování proti vzteklině lékař zvíře zapíše do nového státního registru. Kdo nemá psa očipovaného, očkovaného nebo zapsaného, riskuje pokutu až 50 000 Kč. Výjimku z povinného čipu má jen pes s čitelným tetováním z doby před 3. červencem 2011.
Do ordinace kvůli zápisu nemusí majitel hned
Povinné čipování psů platí v Česku už od začátku roku 2020 a od 1. července k němu přibyla celostátní centrální evidence, kterou spravuje Komora veterinárních lékařů České republiky. Kdo už má psa očipovaného, nemusí ale s jeho zápisem do ordinace spěchat. Povinnost se totiž váže až k nejbližšímu očkování nebo přeočkování proti vzteklině. Jinak je to jen u nově narozených štěňat, která musí být očipovaná i zapsaná nejpozději do tří měsíců věku, a vždy ještě před nabídkou k prodeji nebo předáním novému majiteli.
Zápis do evidence provádí výhradně soukromý veterinář, který má na zanesení údajů do systému sedm pracovních dnů od očipování, očkování nebo nahlášení změny. Kolik za úkon majitel zaplatí, stát neurčuje, proto si cenu stanovuje každá ordinace podle vlastního ceníku. „Podle informací, které mám od kolegů, se poplatky pohybují v řádu stovek korun,“ řekla viceprezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky Kateřina Valdhans v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.
Celé vyřízení v ordinaci lze dopředu urychlit elektronickým formulářem na webu centrální evidence. Formulář ale povinný není, tak lidé bez internetu nebo bez chuti cokoli vyplňovat doma vyřídí vše až na místě u veterináře.
Za chybějící čip nebo zápis hrozí až 50 000 Kč
Bez čipu se dnes majitel psa neobejde a stejně přísně se hlídá i očkování proti vzteklině. Štěně ho musí dostat ve věku od tří do šesti měsíců a potom je potřeba psa přeočkovávat ještě v době účinnosti předchozí vakcíny. Do dokladu o očkování musí být zapsané identifikační číslo čipu a majitel má doklad po celou dobu platnosti vakcíny schovávat.
Pokud majitel psa nenechá očipovat, propadne mu očkování proti vzteklině, nezajistí zápis do státního registru nebo nenahlásí změnu majitele či trvalé adresy psa, dopouští se přestupku. Běžnému majiteli za to hrozí pokuta až 50 000 Kč. U chovatelských stanic, firem nebo podnikatelů může sankce dosáhnout až 300 000 Kč. Změnu majitele nebo adresy stačí nahlásit veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Dodržování pravidel kontroluje a pokuty ukládá krajská veterinární správa.
Výjimku má jen staré tetování, věk nestačí
Z povinného čipování existuje u domácích psů jen jediná výjimka. Čip nemusí mít pes, který má jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011. Jinou výjimku pravidla neznají, proto z povinnosti neomlouvá ani velmi vysoký věk zvířete nebo jeho špatný zdravotní stav.
Když má majitel doma starého nebo vážně nemocného psa a není si jistý, jak postupovat, může konkrétní situaci probrat přímo s krajskou veterinární správou. Právě ta má kontroly čipování na starosti.
Registr pomůže při ztrátě psa i nákupu štěněte
Státní evidence má nahradit řadu oddělených soukromých databází, které dříve komplikovaly hledání zaběhnutých zvířat. Systém není veřejný, majitel se ale ke svým údajům i záznamům o psu dostane přes internet a může si tam doplnit třeba telefonní číslo. „Zaregistrovat si svého psa sami nemůžete. To musí udělat veterinář. Můžete se ale do centrální evidence přihlásit pomocí identity občana a zadat tam, že se vám ztratil. A navíc si tam nastavit notifikaci. Pokud se váš ztracený pes najde, přijde vám upozornění buď na e-mail, nebo SMS,“ popsala Valdhans.
Na přání majitele může veterinář do registru dopsat i informace o trvalé medikaci. Když se tak ztratí pes s epilepsií nebo cukrovkou, nálezce nebo přivolaný lékař hned zjistí, jakou péči zvíře potřebuje.
Nová databáze se hodí také lidem, kteří si teprve pořizují štěně. Před koupí si zájemce může vyžádat číslo čipu a u veterináře ověřit, jestli už je zvíře v evidenci vedené. „Pokud štěně registrované není, měli bychom se ptát proč. Je to i na nás, kteří si psy pořizujeme,“ dodala Valdhans.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, dvojka.rozhlas, zakonyprolidi).