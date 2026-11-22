Vysypat u pokladny doma našetřené prasátko plné drobných nemusí projít. Obchod totiž nemusí přijmout víc než 50 mincí v jedné platbě, přesně padesát kusů ale vzít musí. Naopak pětitisícovku za obyčejný rohlík prodejce jen kvůli její výši odmítnout nesmí. Pokud hotovost přesto nevezme, pokutu nedostane a Česká národní banka ho může jen upozornit.
Rozhoduje počet mincí, nikoli jejich hodnota
Pravidlo pro placení drobnými platí v Česku už od července 2011 a týká se všech běžných obchodů, restaurací i služeb. Jeho logika je jednoduchá. Nerozhoduje totiž, jakou částku člověk skládá, ale kolik kusů mincí pokladní podává.
„Obchodník může odmítnout platbu, pokud zákazník použije více než 50 českých mincí v rámci jedné platby. Nezáleží na jejich nominální hodnotě ani na tom, zda jde o stejné, nebo různé mince. Rozhodující je celkový počet kusů,“ vysvětlila pro Kupi regionální manažerka a školitelka prodavačů Hana Dvořáková.
V praxi to znamená, že nákup za 2 500 Kč jde zaplatit padesáti padesátikorunami. Naopak platbu 51 Kč složenou z padesáti jedné jednokoruny už pokladní vzít nemusí. Přesně padesát platných mincí tak obchod odmítnout nesmí, u padesáti jednoho kusu ale záleží jen na dobré vůli obsluhy. Pokladní totiž může zákazníkovi vyhovět dobrovolně a větší hrst drobných přijmout.
Žádná cedule u pokladny ani upozornění na dveřích přitom povinné nejsou. Nejde totiž o vlastní podmínku konkrétního řetězce, ale o pravidlo dané přímo zákonem. Stejný limit platí i u samoobslužných pokladen na hotovost, kde ale větší množství drobných může způsobit, že automat část mincí vrátí nebo si vyžádá zásah obsluhy.
Co z prasátka pokladní odmítne hned
Při vysypání starší kasičky se mezi drobnými často objeví mince, se kterými člověk v obchodě nepochodí bez ohledu na jejich počet. Týká se to starých padesátníků a dalších haléřů, které jsou dávno neplatné. Dnes už nejdou vyměnit ani v bance, takže zůstanou jen jako památka.
Obchodník smí u pokladny odmítnout také sběratelské pamětní mince z drahých kovů. I když mají vyraženou hodnotu v korunách, zákon dává prodejcům právo je nepřijmout.
Jinak je tomu u běžných dvacetikorun nebo padesátikorun se zvláštním motivem. Takové mince jsou úplně normálním platidlem, proto je obchod odmítnout nesmí, pokud se celá platba vejde do padesáti kusů.
Pětitisícovku za rohlík obchod odmítnout nesmí
U papírových peněz žádné podobné omezení neexistuje. Zákon nezná žádný poměr mezi cenou nákupu a hodnotou bankovky, takže obchod musí pětitisícovku přijmout i za pár korun a i ve chvíli, kdy zrovna nemá na vrácení. Za přijetí hotovosti si prodejce navíc nesmí účtovat žádný poplatek.
Odmítnout smí jen bankovku podezřelou z padělání nebo silně poškozenou, například ohořelou, plesnivou nebo roztrženou na víc kusů. Běžnou platnou pětitisícovku ale pokladní ze zákona vzít má.
Celá povinnost má ale jeden háček.Za odmítnutí hotovosti neexistuje žádná přímá pokuta. Česká národní banka může obchodníka pouze upozornit, sankci mu ale uložit nemůže. Právě proto si některé podniky dovolí vysoké bankovky nebo hotovost úplně odmítat.
Plné prasátko vezme banka bez omezení
Kdo má doma naspořeno víc než padesát mincí, nemusí je po částech utrácet u pokladen. Libovolné množství platných českých mincí musí přijmout Česká národní banka i každá běžná banka na pobočce, která má pokladnu.
Až do 100 kusů od jedné hodnoty provedou banky výměnu úplně zdarma. Podmínkou je, aby byly mince předem roztříděné podle hodnot, tedy zvlášť koruny, dvoukoruny nebo desetikoruny. Pokud jich člověk přinese víc, banka už může požadovat poplatek i zabalení stanoveným způsobem.
Před cestou do banky se proto vyplatí mince doma v klidu roztřídit a přepočítat. Člověk tak hned ví, jestli se vejde do bezplatného limitu, a u přepážky se zbytečně nezdrží.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, kupi, dtest, podnikatel).