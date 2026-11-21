Kdo si na internetu objedná oblečení nebo elektroniku a chce zboží vrátit, často na webu obchodníka zdlouhavě hledá správný e-mail nebo formulář. Od 1. ledna 2027 má tuto praxi zjednodušit povinné tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má nabídnout každý e-shop. Zákazník po kliknutí dostane e-mailem potvrzení s přesným datem a časem, takže bude mít v ruce pevný důkaz. Právo na vrácení peněz do 14 dnů včetně poštovného totiž platí už dnes a nové tlačítko má k němu jen zkrátit cestu.
Tlačítko pro odstoupení má u e-shopů fungovat od ledna
Novinku zavádí zákon č. 159/2026 Sb., který Parlament schválil v srpnu a v září vyšel ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabude 1. ledna 2027 a dotkne se každého e-shopu, u kterého má člověk právo odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo mobil. Obchodník musí tlačítko zobrazit výrazně, snadno k nalezení a nechat ho funkční po celou lhůtu na odstoupení.
Nápis nemusí znít doslova „Odstoupit od smlouvy“, stačí jiná jednoznačná formulace, a místo tlačítka může jít i o dobře viditelný odkaz. Samotné odstoupení proběhne ve dvou krocích. Člověk nejprve vyplní nebo potvrdí své jméno, údaje o objednávce a svůj e-mail, pak vše odešle druhým tlačítkem s nápisem „Potvrdit odstoupení od smlouvy“ nebo jiným jasným textem.
Obchodník mu pak musí hned poslat na zadaný e-mail potvrzení s přesným datem a časem odeslání. Zákazník tak získá spolehlivý důkaz, že lhůtu stihl. „Když lze smlouvu uzavřít během několika minut z mobilního telefonu, nesmí být odstoupení od ní složitým hledáním v nepřehledném systému. Lidé musí jasně vědět, kolik služba stojí, k čemu se zavazují a jak mohou od smlouvy odstoupit. A nová pravidla, která jsme do zákona prosadili, jim v tom výrazně pomohou,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Peníze včetně poštovného vrací obchod do 14 dnů už dnes
Samotná práva při vracení zboží vycházejí z občanského zákoníku a platí už teď. Na odstoupení od nákupu na internetu má zákazník 14 dnů od převzetí zásilky a nemusí uvádět žádný důvod. Obchod mu pak vrátí peníze nejpozději do 14 dnů od odstoupení, včetně poštovného, za které zboží dostal.
U dopravy ale platí jedno omezení. E-shop vrací poštovné jen ve výši nejlevnější dopravy, kterou nabízí. Kdo si při objednávce připlatil za expres, dostane proto zpět jen část ceny dopravy.
Poštovné za poslání zboží zpátky platí obvykle zákazník, pokud ho na to obchod předem upozornil. Když takové upozornění chybělo, platí zpáteční dopravu obchod. Zboží musí zákazník poslat zpátky do 14 dnů od odstoupení a obchod smí peníze podržet, dokud zásilku nedostane nebo dokud člověk neprokáže, že ji odeslal.
Tlačítko neplatí pro předplatné ani zboží na míru
Nová funkce slouží jen k odstoupení od nákupu, nikoli ke zrušení předplatného nebo k výpovědi smlouvy. Na webu nebude ani u zboží, od kterého se odstoupit nedá. Jde o věci na míru, potraviny, rozbalenou kosmetiku a hygienu nebo vstupenky na konkrétní termín.
Pravidlo neplatí ani u nákupů od soukromých prodejců na bazarech. Odstoupit e-mailem, dopisem nebo formulářem jde i nadále, tlačítko totiž dosavadní cesty neruší a je jen možností navíc.
Za chybějící tlačítko má hrozit pokuta až 5 milionů korun
Dodržování nových pravidel u e-shopů kontroluje Česká obchodní inspekce. Pokud obchodník tlačítko na webu nezpřístupní nebo odstoupení nepotvrdí, hrozí mu pokuta až 5 milionů korun.
Novinka má dopadat i na finanční služby sjednané online
Tlačítko bude od ledna 2027 také u spořicích produktů, krátkodobého pojištění nebo penzijního spoření sjednaného online. Finanční firmy navíc nesmějí na webu manipulovat zákazníky, tedy zvýrazňovat volbu výhodnou pro sebe, a když smlouvu vysvětluje jen automat, má klient právo na vysvětlení člověkem. Dodržování těchto pravidel hlídá Česká národní banka.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, mf.gov, businessinfo, zakonyprolidi, zakonyprolidi).