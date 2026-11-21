Muž, který si před penzí otevře přehled důchodového pojištění, v něm měsíce z kasáren nebo civilky často nenajde a vojenská knížka už dávno nemusí být doma. Ani jedno ale není problém, protože si potvrzení o službě umí sama dohledat Česká správa sociálního zabezpečení. Do důchodu se přitom základní vojna počítá ze 100 procent, civilní služba jen z 80 procent. Chybějící záznam v evidenci tak neznamená, že by roky strávené službou propadly.
V přehledu na ePortálu vojna většinou chybí
Prázdné měsíce místo vojny v přehledu pojištění neznamenají, že by úřad o data přišel. Vojenská ani civilní služba se totiž České správě sociálního zabezpečení automaticky nehlásí, a proto je v základní evidenci většina mužů vůbec nemá. Podle Kanceláře veřejného ochránce práv se takové náhradní doby ze zákona průběžně nepředávají a dokládají se až dodatečně.
Stav vlastní evidence lze zkontrolovat on-line v aplikaci Moje konto na ePortálu ČSSZ. Přihlášení funguje přes identitu občana, tedy bankovní identitou nebo eObčankou, případně přes datovou schránku. Pokud tam roky ze služby chybí a člověk má doklad u sebe, může chybějící dobu přes Moje konto rovnou nahrát.
Civilní služba se na rozdíl od vojny krátí
Povinná základní vojenská služba i civilní služba skončily v Česku koncem roku 2004. Mužům, kteří jimi prošli, se obě období dodnes počítají jako náhradní doby důchodového pojištění. Platná pravidla je ale nehodnotí stejně. Základní vojna patří mezi málo náhradních dob, které se nekrátí, a počítá se tak celá ze 100 procent pro nárok i pro výši důchodu.
U civilní služby platí krácení na 80 procent, rovněž pro nárok i pro samotnou výši penze. V praxi to znamená, že muži na civilce se z každého odslouženého roku započítá zhruba deset měsíců. Rozdíl mezi oběma službami se tak promítne do celkového počtu let pojištění i do výsledné měsíční částky.
Aby se náhradní doba započítala, musí ji člověk získat v Česku a zároveň mít alespoň jeden rok placeného pojištění ze zaměstnání nebo z podnikání, a to i přerušovaně. Doba strávená na vojně ani na civilce přitom nesnižuje průměrný měsíční výdělek pro výpočet penze, protože ji ČSSZ z průměru výdělků vynechává. Výsledně tak jen přidává roky pojištění a důchod zvyšuje.
Ztracenou vojenskou knížku úřad dohledá sám
Základní vojna se běžně dokládá vojenskou knížkou nebo potvrzením o délce služby, u civilní služby slouží potvrzení o jejím vykonání. Kdo ale vojenskou knížku během let ztratil nebo ji při stěhování nenašel, nemusí kvůli tomu obíhat úřady ani archivy.
Jak uvádí Kancelář veřejného ochránce práv, stačí tuto dobu uvést přímo v žádosti o důchod. Člověk do ní napíše, kdy a kde sloužil, a Česká správa sociálního zabezpečení si potřebné potvrzení vyžádá sama. Stejný postup platí také pro ty, kterým chybí doklad o civilní službě.
Potvrzení lze vyřídit předem u armády či ministerstva
Někdo ale nechce čekat až na vyřizování penze a raději má přehled dob v pořádku s předstihem. V takovém případě si může potvrzení vyžádat sám. Doklad o základní vojenské službě vydává krajské vojenské velitelství, které má na svém webu potřebný formulář, případně Správní archiv Armády České republiky v Olomouci. Právě olomoucký archiv vyřizuje žádosti i pro muže, kteří sloužili před rokem 1990.
Potvrzení o výkonu civilní služby vystavuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě žádosti dostupné na jeho webu. Hotový doklad pak stačí nahrát v aplikaci Moje konto na ePortálu ČSSZ, poslat do datové schránky ČSSZ nebo ho donést na kteroukoli okresní správu sociálního zabezpečení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ochrance, cssz.gov, cssz.gov, mpsv.gov).