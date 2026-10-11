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Dějiny Ostravy: důkazy o lidské přítomnosti v oblasti jsou staré 30 000 let

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Slezské krajské město Ostrava se může jako jedno z mála pyšnit skutečně dlouhou a pestrou historií. Díky výhodné poloze, podpoře významných měšťanů či rychlému rozvoji ekonomiky se z Ostravska stalo velmi významné území českých zemí.
Dějiny Ostravy: důkazy o lidské přítomnosti v oblasti jsou staré 30 000 let

Dějiny Ostravy: důkazy o lidské přítomnosti v oblasti jsou staré 30 000 let

Zdroj: SPŠCHG Ostrava, Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:00

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