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Další pátrání. Šestnáctiletou dívku hledají také policisté v Jihlavě

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Dennívýzva
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Policisté se obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po další šestnáctileté dívce. Rozália Nedbalová je z Brna a měla být umístěná v jihlavském zařízení pro mládež, pohřešovaná je už deset měsíců.
Další pátrání. Šestnáctiletou dívku hledají také policisté v Jihlavě

Další pátrání. Šestnáctiletou dívku hledají také policisté v Jihlavě

Zdroj: Daniela Drozdová + Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 17:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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