Další česká banka oznámila odstávku svých služeb. Během víkendu nezaplatíte kartou

Raiffeisenbank pokračuje v sérii technických úprav svých systémů a na víkend 21. až 23. srpna 2026 připravila hned dvě plánované odstávky elektronického bankovnictví. První začne v noci z pátku na sobotu a skončit má během sobotního dopoledne. Další omezení přijde hned následující noc ze soboty na neděli a potrvá opět do dopoledních hodin. Přesné hodiny zahájení a ukončení banka tentokrát nezveřejnila.
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Dvě odstávky zasáhnou celý víkend
Nejde pouze o několik minut, během kterých by klient nemohl otevřít aplikaci. Nedostupné bude internetové i mobilní bankovnictví, takže lidé nebudou moci běžným způsobem kontrolovat účet ani provádět operace, které vyžadují přístup do aplikace. Fungovat nebudou také QR platby, aplikace Raiffeisen Investice a Bankovní identita RB. Podobná omezení klienti banky zažili už během předchozí červencové odstávky Raiffeisenbank, kdy banka rovněž na část víkendu omezila přístup ke svým digitálním službám.
Právě Bankovní identita může být detail, na který se snadno zapomene. Nejde totiž pouze o přístup k bankovnímu účtu. Bankovní identitu lidé používají také při přihlašování do řady státních služeb, například při vyřizování některých záležitostí přes internet. Její význam je vidět například i u elektronického vyřizování podpory v nezaměstnanosti přes státní služby. Pokud tedy někdo plánuje během víkendu řešit úřední záležitosti právě prostřednictvím Bankovní identity RB, je rozumnější je neodkládat na dobu odstávky.
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Kartou zaplatíte, limit ale během odstávky nezměníte
Dobrou zprávou je, že běžné platby kartou a výběry z bankomatů mají fungovat bez omezení. Právě tady je ale podle nás největší praktická past celé odstávky. Samotná karta fungovat může, jenže pokud má klient nastavený příliš nízký denní limit, během nedostupnosti bankovnictví jej nemusí být možné jednoduše zvýšit.
Kdo proto plánuje například větší víkendový nákup, platbu za dovolenou nebo vyšší výběr hotovosti, měl by si limity platební karty zkontrolovat ještě před začátkem odstávky. Vyplatí se zároveň pamatovat na to, že pravidla pro výběry se u jednotlivých bank a účtů liší. Na ByznysTrendy jsme podrobně rozebírali také poplatky za výběry z bankomatů a změny, které banky v roce 2026 zavádějí.
Internetové platby budou mít zvláštní režim
Online nákupy úplně zablokované nebudou. Pokud bude potřeba platbu kartou na internetu dodatečně ověřit, potvrzovací kód má banka poslat prostřednictvím SMS. Podobný režim Raiffeisenbank využívala také při některých předchozích servisních zásazích. Více jsme tento princip popsali už při dřívější technické odstávce banky.
Odlišná situace nastane u vkladových bankomatů. Hotovost bude možné vložit, její připsání na účet ale nemusí být okamžité. Banka uvádí, že vložené peníze připíše nejpozději během pondělí. Pokud tedy někdo potřebuje peníze na účtu využít ještě během víkendu, není vhodné nechávat vklad na poslední chvíli.
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Odstávky bank jsou v roce 2026 poměrně časté
Raiffeisenbank není jediná instituce, která letos digitální služby kvůli údržbě dočasně vypínala. Během roku jsme zaznamenali víkendové odstávky několika velkých českých bank, vlastní omezení měla například také Česká spořitelna nebo mBank. Technické odstávky jsou běžnou součástí provozu digitálního bankovnictví, větší problém vzniká především tehdy, když klient o omezení neví a potřebuje provést důležitou operaci právě v době údržby.
Nejjednodušší příprava na tento víkend je proto poměrně prostá. Zkontrolovat zůstatek, nastavit potřebné limity karty, odeslat důležité převody a nenechávat na sobotu nebo neděli nic, co vyžaduje přihlášení do bankovnictví. Jako pojistka může dávat smysl i menší hotovostní rezerva. O jejím významu při selhání digitálních platebních systémů jsme psali také v článku o tom, proč se nespoléhat výhradně na kartu a mobilní placení.
Peníze.cz, Raiffeisenbank