Důchodci mohou dostat v roce 2027 tisíce navíc. Vláda řeší mimořádný příspěvěk

Debata o příjmech seniorů pro rok 2027 dostává další rozměr. Ještě před několika týdny se řešilo především to, že valorizace důchodů v roce 2027 podle prvních propočtů nevychází příliš vysoko. Aktuálně se mluví přibližně o 300 korunách měsíčně, vláda však může rozhodnout o vyšším zvýšení. Nově se k tomu přidává další varianta, kterou jsme při našem průzkumu připravovaných změn zaznamenali. Místo části trvalého zvýšení by stát mohl penzistům poslat jednorázovou částku.
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Mimořádný příspěvek zatím není schválený
Pro seniory je důležité oddělit politickou debatu od skutečně přijatého rozhodnutí. V tuto chvíli není mimořádný příspěvek schválený, není stanovena jeho konečná výše ani přesný okruh příjemců.
O variantě se ale podle vyjádření vládních politiků jednat má. V úvahách se objevuje částka přibližně 3 500 až 3 600 korun na jednoho důchodce. Nejde však o oficiálně oznámenou výši příspěvku. Jde o propočet částky, která by přibližně odpovídala zvýšení důchodu o dalších 300 korun měsíčně během jednoho roku.
Právě zde je dobré připomenout, že senioři mohou už dnes za určitých okolností získat další příspěvky od státu. Ty ale fungují jinak a zpravidla se posuzují podle konkrétní životní a finanční situace.
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Tři tisíce jednou nejsou totéž jako 300 korun každý měsíc
Na první pohled mohou obě možnosti vypadat podobně. Z pohledu důchodce i státního rozpočtu je mezi nimi ale zásadní rozdíl.
Pokud by se pravidelný důchod trvale zvýšil například o dalších 300 korun měsíčně, senior by za rok získal 3 600 korun. Vyšší důchod by mu ale zůstal také v dalších letech a z vyššího základu by se následně počítala další zvýšení.
Jednorázový příspěvek funguje jinak. Senior by například dostal 3 600 korun jednou, jeho pravidelná měsíční penze by se však kvůli této platbě nezměnila. Pro stát je proto takové řešení výrazně menším dlouhodobým závazkem. Podle propočtu založeného na počtu přibližně 2,82 milionu důchodců by částka 3 600 korun znamenala výdaj kolem 10 miliard korun.
Vláda řeší, zda současná valorizace seniorům stačí
Důvod celé diskuse je poměrně jednoduchý. Předběžné výsledky ukázaly, že zákonná valorizace pro leden 2027 může být jedna z nejslabších za poslední roky. Ministr práce Aleš Juchelka už dříve připustil možnost, že by vláda zvýšila penze výrazněji, přibližně až na dvojnásobek současného odhadu.
Ve hře tedy nejsou pouze dvě částky, ale dva různé principy pomoci. Prvním je vyšší pravidelná penze. Druhým jednorázová finanční injekce, která pomůže okamžitě, ale další výši důchodu už neovlivní.
Do situace navíc vstupují další připravované změny. Od roku 2027 se má upravovat například věková valorizace a bonusy pro starší seniory. Ty je ale potřeba od případného jednorázového příspěvku odlišovat, protože jde o jiné opatření s odlišnými pravidly.
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Rozhodnutí bude pro seniory důležitější než první odhady
V posledních měsících se kolem důchodů objevuje velké množství návrhů. Mění se pravidla valorizací, diskutuje se důchodový věk a řeší se další úpravy penzijního systému.
Proto bychom nyní částku 3 500 nebo 3 600 korun rozhodně nebrali jako slíbené peníze. Je to jedna z variant, o které má vláda jednat. Podstatné bude až konečné rozhodnutí kabinetu a konkrétní pravidla.
U lednové valorizace by mělo být jasno nejpozději do konce září 2026. Právě během následujících týdnů se tak ukáže, zda stát zvolí pouze vyšší pravidelné důchody, mimořádný příspěvek, nebo jinou kombinaci podpory.
autorský text, ČSSZ, MPSV