Lidl chystá ve všech svých prodejnách velké změny. Na něco takového se v Česku dlouho čekalo

Češi si v posledních letech zvykli, že u pokladny vytahují místo peněženky mobil nebo hodinky. Lidl nyní přidává další možnost. Ve svých 326 českých prodejnách chce postupně zavést českou platební službu Cvak, která funguje jinak než běžná platba kartou nebo současný Lidl Pay.
Na první pohled může jít jen o další položku na obrazovce pokladny. Ve skutečnosti je ale novinka zajímavá především tím, co se odehrává na pozadí platby. Peníze nemusí putovat prostřednictvím karetní společnosti. Převádějí se přímo z účtu zákazníka na účet obchodníka.
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Platební kartu nebude potřeba použít
Cvak využívá takzvané A2A platby, tedy account to account. Zákazník nakonec transakci potvrzuje prostřednictvím svého mobilního bankovnictví. Do samotného převodu se tedy nemusí zapojovat Visa, Mastercard ani jiná karetní společnost.
Právě v tom se Cvak liší od služby Lidl Pay. Ta je součástí aplikace Lidl Plus, ale zákazník do ní ukládá klasickou platební kartu. Lidl Pay tedy kartu pouze přesouvá do mobilní aplikace, zatímco Cvak ji může z platebního procesu vynechat úplně.
Neznamená to však, že by Lidl omezoval klasické způsoby placení. Hotovost, karty, mobilní peněženky a Lidl Pay zůstávají zachované. Cvak bude pouze další možností.
Pro obchodníky nejde jen o pohodlí zákazníků
Z pohledu zákazníka je přínos poměrně snadno pochopitelný. Když nemá kartu nebo ji nechce používat, může nákup zaplatit prostřednictvím telefonu a bankovního účtu. Pro obchodní řetězce je ale technologie zajímavá ještě z jiného důvodu.
Klasické karetní transakce jsou spojené s celým platebním ekosystémem a také s náklady na jejich zpracování. Přímé převody mezi bankovními účty představují alternativní cestu. U řetězce, který odbavuje obrovské množství plateb, proto může být rozšiřování podobných metod ekonomicky zajímavé.
Zároveň jde o další ukázku toho, jak rychle se mění prostředí supermarketů. Už dávno nejde pouze o to, kdo nabídne nejlevnější nákup. Řetězce investují do aplikací, věrnostních programů, samoobslužných pokladen a technologií, které mají nakupování urychlit.
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Cvak už zákazníci mohou znát z Albertu
Lidl přitom není prvním velkým potravinovým řetězcem, který tuto technologii vyzkoušel. Albert začal Cvak pilotně zavádět už v květnu 2025 a aktuálně jej využívá ve spojení s podporovanými bankami.
Přesný způsob nasazení v Lidlu ale zatím známý není. Řetězec oznámil postupné zavádění do všech svých 326 prodejen, podrobnosti o technickém provedení u pokladen ani kompletní seznam podporovaných bank při oznámení nezveřejnil.
To je pro zákazníky důležitý detail. Neznamená to tedy, že od 18. srpna automaticky zaplatí Cvakem v každé prodejně. Zavádění má být postupné.
Platba přes bankovní aplikaci má i jednu slabinu
Přímé propojení s mobilním bankovnictvím přináší pohodlí, zároveň ale ukazuje rostoucí závislost nakupování na telefonu a digitálních službách. Pokud například nastane odstávka bankovní aplikace, může být použití některých služeb navázaných na bankovnictví dočasně omezené.
Právě proto dává smysl, že Lidl ostatní platební metody zachovává. Podobně jako je rozumné mít při cestách kromě karty také určitou zálohu, není ideální být závislý pouze na jednom způsobu placení. To platí také v zahraničí, kde může zákazníka zbytečně prodražit například nevýhodná volba měny na platebním terminálu.
Cvak tak není náhradou platební karty, ale dalším krokem k tomu, aby si zákazník mohl zvolit, kudy jeho platba skutečně projde. A právě tento rozdíl může být do budoucna důležitější než samotná skutečnost, že u pokladny opět stačí pouze telefon.
Pokud zákazníci míří do Lidlu v nejbližších týdnech, vyplatí se sledovat také změny v provozu jednotlivých poboček. Řetězec totiž současně pokračuje v modernizaci své sítě a některé prodejny Lidlu čeká dočasné uzavření kvůli rekonstrukci.
autorský text, Kupi, Lidl