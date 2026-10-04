Dálnice D3 už rok testuje rychlost 150 km/h. Vyšší limit platil 269 dní

Dálnice D3 už rok testuje rychlost 150 km/h. Vyšší limit platil 269 dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dálnice D3 už rok testuje rychlost 150 km/h. Vyšší limit platil 269 dníZdroj: Ministerstvo dopravy
Článek byl publikován 04.10.2026 05:57
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →