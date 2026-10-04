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Dálnice D3 už rok testuje rychlost 150 km/h. Vyšší limit platil 269 dní

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Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku mohli řidiči za rok ve 269 dnech jet rychlostí 150 kilometrů za hodinu. Jde o první úsek na českých dálnicích, kde od loňského října je za příznivých podmínek povolena vyšší rychlost než 130 kilometrů za hodinu.
Dálnice D3 už rok testuje rychlost 150 km/h. Vyšší limit platil 269 dní

Dálnice D3 už rok testuje rychlost 150 km/h. Vyšší limit platil 269 dní

Zdroj: Ministerstvo dopravy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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