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Anton Fischer se může vrátit do Česka. Chorvatsko chce případ vraždy předat české justici

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Anton Fischer, známý mimo jiné kauzou nelegálních billboardů, by se mohl po více než roce stráveném v chorvatské vazbě vrátit do Česka. Chorvatský soud v Zadaru rozhodl o předání jeho trestního stíhání české justici. Fischer čelí obvinění z úkladné vraždy podnikatele Alexe Burkova.
Anton Fischer se může vrátit do Česka. Chorvatsko chce případ vraždy předat české justici

Anton Fischer se může vrátit do Česka. Chorvatsko chce případ vraždy předat české justici

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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