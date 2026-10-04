Anton Fischer se může vrátit do Česka. Chorvatsko chce případ vraždy předat české justici

Fischer měl podle vyšetřovatelů Burkova zabít kvůli majetku v hodnotě kolem 100 milionů korun. Na nové zjištění jako první upozornil server iROZHLAS.cz. Rozhodnutí o předání případu vydal zadarský trestní soud 14. září. Chorvatská justice nyní čeká, zda Česká republika převezme trestní stíhání. České úřady mají podle chorvatské soudkyně a mluvčí soudu Dijany Grancarićové na případné odmítnutí žádosti 15 dní od jejího doručení.
Do Česka ale žádost zatím nedorazila. Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že české úřady žádost dosud neevidují.
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Vražda kvůli pozemkům
Chorvatští vyšetřovatelé Fischera viní z úkladné vraždy česko-ukrajinského podnikatele Alexe Burkova. Podle jejich verze případu měl Fischer Burkova loni v červnu zavraždit během společného potápění v Chorvatsku.
Motivem měly být pozemky u Slapské přehrady v Česku. Ty Burkov se svým bratrem Ruslanem vlastnili prostřednictvím společné společnosti a jejich hodnota se podle vyšetřovatelů pohybovala kolem 100 milionů korun. Krátce po Burkovově zmizení se Fischerovi spolupracovníci v Česku podle policie pokusili tuto společnost ovládnout.
Fischer je v Chorvatsku ve vazbě už více než rok. Pokud české úřady převzetí případu přijmou, bude se jeho další trestní stíhání odehrávat v Česku.
Fischer má v Česku další trestní kauzu
Případ údajné vraždy není jediným trestním řízením, kterému Fischer v Česku čelí. Spolu s několika dalšími lidmi je už téměř dva roky stíhán kvůli útokům na aktivisty, politiky a úředníky, kteří se podíleli na odstraňování nelegálních billboardů.
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Právě billboardy se Fischerovi v Česku staly jedním z hlavních zdrojů problémů se zákonem. Za sebou má také několik odsouzení za násilnou trestnou činnost a soud mu v minulosti zakázal podnikat.
Před lety svědčil proti slovenské mafii
Fischerova minulost sahá také na Slovensko. V Bratislavě dříve vystupoval pod jménem Anton Cvešper a podle dřívějších zjištění byl členem jednoho z významných slovenských mafiánských klanů.
V minulosti byl dokonce obviněn v souvislosti s dvojnásobnou vraždou. Začal však spolupracovat s policií a výměnou za svědectví získal novou identitu a později se usadil v České republice.
Nyní tak může rozhodnutí chorvatského soudu znamenat jeho návrat do Česka, kde by se mohl řešit nejen případ údajné vraždy Alexe Burkova, ale také další trestní kauza související s násilím kolem nelegálních billboardů.