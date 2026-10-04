Extraligová premiéra žen přinesla pětisetovou bitvu

Do prvního setu vstoupily lépe hostující hráčky Ostravy, které vedly při dílčích stavech 8:6 a 16:13. Ostrava následně navýšila svůj náskok až na 21:13. Domácí volejbalistky Českých Budějovic však v koncovce zabojovaly a ztrátu téměř dotáhly. Závěr sady si ale Ostrava pohlídala a zvítězila těsně 26:24.
V úvodu druhého setu si hosté vypracovali vedení 8:5. Domácí hráčky však průběh obrátily, převzaly kontrolu nad hrou a otočily stav na 16:12 a 21:15. České Budějovice pokračovaly v nátlaku až do konce a sadu přesvědčivě ovládly výsledkem 25:16.
Třetí sada patřila od začátku Ostravě, která se ujala vedení 8:5 a postupně navyšovala rozdíl na 16:9. Hostující tým si udržoval bezpečný odstup i v další fázi za stavu 21:13. Domácí hráčky již manko nesmazaly a Ostrava sadu dovedla k vítězství 25:18.Ve čtvrtém setu naopak dominovaly domácí volejbalistky, které rychle odskočily na 8:4 a vedení navýšily na 16:11. Jihočešky si udržely převahu i za stavu 21:17. České Budějovice dovedly set k jasné výhře 25:17 a vynutily si rozhodující zkrácenou hru.
Do tie-breaku vstoupila lépe Ostrava a vedla 5:4. Hostující hráčky pokračovaly v mírném náskoku a odskočily na 10:7 a 12:9. Domácí tým ještě v dramatickém závěru snížil, ale Ostrava si koncovku pohlídala a po výhře 15:13 uzavřela celé utkání v poměru 3:2.
Jihostroj České Budějovice - TJ Ostrava 2:3 (24:26, 25:16, 18:25, 25:17, 13:15)
Jihostroj České Budějovice: Semerádová, Boušková, Tomanová, Havlíková, Prokešová, Zelenková, libero Hochová. Střídaly: Ungrová, Kadriu, Beránková, Skřivanová
TJ Ostrava: Pelikánová, Kojdová, Chládková, Hublová, Žolnerčíková, Drozdová, libero Tobiášová, Šínová. Střídaly: Kopečková, Sotáková, Šubertová, Strušková, Hrdličková
Nejvíce bodů: Havlíková 20, Boušková 19, Prokešová 12 – Hublová 19, Žolnerčíková a Kojdová obě 13, Strušková 11. Útoky: 53:56. Esa: 14:6. Bloky: 9:15. Chyby soupeře: 24:37. Rozhodčí: Koutník P., Činátl J. Diváci: 250.
Ohlasy:
Andrea Prokešová (smečařka VK Jihostroj České Budějovice): „Zápas jsem si moc užila. Zpočátku jsem sice cítila lehkou nervozitu, ale ta s prvním balonem opadla a pak už to bylo skvělé. Ani jsme nečekaly, že dorazí tolik fanoušků – atmosféra v hale byla fantastická. Co se týče výsledku, vždycky to samozřejmě může být ještě lepší. Vůbec jsme nevěděly, co od Ostravy čekat. První kola bývají spíše o rozkoukávání a poznávání soupeřů, přesto si myslím, že jsme předvedly pěkný volejbal. Výhra by nás samozřejmě těšila víc, ale bod do tabulky je rozhodně lepší než nic, takže jsem spokojená.“
Zdeněk Pekař (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Máme první bod, i když za stavu 2:2 jsme samozřejmě pomýšleli na vítězství. Možná je škoda těsné koncovky prvního setu, kde jsme dokázali srovnat na 23:23. Zápas byl hodně vyrovnaný a tahal se z obou stran. V rozhodující fázi tiebreaku od desátého bodu nám chyběla o něco větší přesnost – dva klíčové míče mohly dopadnout jinak. Holky ale zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a koncentraci.Na to, že šlo o první kolo sezony, mě úroveň i přesnost naší hry velmi příjemně překvapily.“
Petra Kojdová (kapitánka TJ Ostrava): „Na úvod sezony to byl z obou stran velmi pohledný duel. Místy jsme se sice trápily v útoku a nedařilo se nám prosadit, protože soupeř výborně bránil v poli a trápil nás dobře postaveným blokem. V koncovce jsme to ale naštěstí zvládly lépe my. Domácí si nicméně ten jeden vybojovaný bod plně zasloužili.“
Tomáš Jambor (trenér TJ Ostrava): „Výsledek 3:2 považuji za naprosto spravedlivý. Jsem nesmírně rád, že jsme toto utkání zvládli vítězně. Pro Budějovice to byl první domácí duel a rvaly se o každý balon. My jsme naopak v několika pasážích působili skoro jako nováček, což si do budoucna nemůžeme dovolit. Dva body bereme, ale zápas pro nás musí být poučením – v žádném setu se nesmí polevit ani na okamžik.“