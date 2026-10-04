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Rušný víkend na jihu Čech. Policie řešila desítky nehod, havárii letadla i pád parašutisty

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Jihočeští policisté a záchranáři řešili jen během soboty kolem sedmi desítek dopravních nehod, v neděli pak zasahovali také u dvou událostí ve vzduchu. Na letišti v Hosíně skončilo letadlo mimo ranvej, u Blažejova zase po tvrdém dopadu utrpěl zranění parašutista.
Rušný víkend na jihu Čech. Policie řešila desítky nehod, havárii letadla i pád parašutisty

Rušný víkend na jihu Čech. Policie řešila desítky nehod, havárii letadla i pád parašutisty

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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